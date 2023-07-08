Cтавка на тайну

Бродвейского звучания во всех эпизодах шоу добивалась актриса и вокальный коуч Светлана Ячменева (на фото в центре). Фото Предоставлено Свердловской музкомедией

Сегодня – 90-летие Свердловского театра музыкальной комедии. Торжества запланированы на сентябрь, открытие сезона. Но к юбилейной дате, своему дню рождения театр подготовил себе и зрителям презент – уникальное шоу «Тайная жизнь мюзикла».

В разные годы в интервью у выдающихся худруков Музкомедии «ОГ» вела с ними разговор о жизни «западного жанра» на русской сцене. Им было что сказать. Владимир Курочкин впервые поставил на Урале мюзикл «Черный дракон» Модуньо. Его ученик и последователь Кирилл ­Стрежнев по-хорошему «прописал» жанр в репертуаре театра: наряду с западными мюзиклами стали появляться и наши, российские, даже – уральских композиторов. И тот, и другой верили в перспективность жанра на российской сцене. Думаю, оба были бы сейчас удовлетворены: на сцене – не просто еще один мюзикл, а целая антология. Парад хитов, диапазон которого – от золотой классики ХХ века вроде «Человек из Ламанчи» и «Смешной девчонки» до практически неизвестного в России мюзикла по роману «Война и мир» – «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года».

В самом деле: если театралы знают «Кордебалет» и «Бульвар Сансет», то для большинства «Девушка из календаря», «Американец в Париже», «Песни для нового мира» – абсолютные открытия. Про «Титаник» и «Робин Гуда» тоже знаем скорее истории, положенные в основу, но не сами мюзиклы. А ведь в «обойму» шоу попал фрагмент и незавершенного мюзикла «Другой Франклин». Говорят, даже супер-музыкант Платон Газелериди (его джаз-бэнд сопровождает все представление) на момент начала работы над «Тайной жизнью мюзикла» знал не все названия.

– В какой-то степени у представления есть просветительская задача, – говорит режиссер-постановщик «Тайной жизни...» Дарья Аксёнова (она же подбирала номера шоу, сделала все переводы с английского), – чтобы зрители и сами артисты познакомились с мюзиклами нового тысячелетия. В программе в основном – мюзиклы последних 20 лет. По какому принципу отбирались номера? По принципу – любимые мелодии (с внутренней драматургией, красивой музыкой) и очень важные для жанра. Также важно, чтобы это были законченные актерские монологи. Например, монолог жены Санта-Клауса...

С юбилеем, театр-легенда! Свердловский театр музыкальной комедии основан в 1933 году по инициативе секретаря Уральского обкома партии Ивана Кабакова. Первому директору театра Леониду Луккеру он сказал: «Кадры для театра ищи по всей стране. Приглашай все лучшее, что сумеешь найти. Помни, театр создается для такого могучего края, как Урал». Театр открылся 8 июля 1933 г. спектаклем «Роз-Мари». Напутствие одного из первых руководителей области сбылось. Создана редкая по количеству и диапазону талантов труппа. С 1986 года театр – академический, считается «лабораторией жанра» в России. У театра – 23 «Золотые Маски».

Не смейтесь: есть такая героиня в мюзикле «Песни для нового мира». При всей неожиданности и забавности образа у нее своя драматическая история.

– Ну какая может быть жена у Санта-Клауса? Конечно, красивая! – смеется Татьяна Мокроусова, исполнительница жены Санты, но дальше уже серьезно: – Это персонаж с огромной палитрой эмоций. Вы только представьте: каждое Рождество, когда у людей семейный праздник, Санта-Клаус исчезает из дома, поздравлять других, а самый близкий ему человек остается в одиночестве... Есть что сыграть в этом вокальном монологе. Вообще, мы в этой постановке открывали для себя новые названия, новых авторов...

Стоит добавить: и новый сценический формат. «Тайная жизнь мюзикла» – концерт-трансформер: каждый раз разные номера и исполнители. За два «тайных» вечера, которыми театр-юбиляр закрывает сезон, зрители увидели 25 номеров из 22 мюзиклов. Нет постоянной программы, сюжет складывается как из кубиков, которые, кстати, – фишка сценографии. Из этих кубиков создатели шоу творят, перестраивают, сочиняют заново любой мир – от замка Санта-Клауса до кабинета радиста на «Титанике». Мобильно, функционально, всякий раз – ново. Поэтому «Тайная жизнь...» еще и шоу-лаборатория.

Премьера состоялась, но работа не закончена. В новом сезоне театр будет пополнять постановку новыми мюзиклами, которые, например, совсем недавно получили популярную премию «Тони».