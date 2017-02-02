Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 06:00

Вагонка и блок-хаус хороши и снаружи, и внутри дома

Блок-хаус поможет вам стилизовать интерьер под старину. Фото: StenaMaster.ru

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.



  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017 

Традиционно на отделку стен дома внутри идёт гипсокартон. А что — ровненько, гладенько, обои наклеил и живи да радуйся, только ведь это выглядит как обычная городская квартира А на загородный хочется что-нибудь этакого стилизованного, поближе к природе. Да и набухает гипс от конденсата, если в помещении случаются большие температурные перепады. И тут нет ничего лучше, чем дерево.

Вагонка. Самый популярный вид обшивки. Названию своему обязана тем, что именно такими досками с пазами, которые плотно соединялись между собой, обшивали вагоны. И железа легче, и дешевле, и не продувает. В наших краях обычно на вагонку идёт сосна — красивая текстура, приятный запах, легка в обработке. Но могут быть и другие варианты, вагонкой из липы или осины, например, обшивают бани, так как в бане сосна «плачет» — смолу выгоняет. Очень красива вагонка из кедра, но она уже подороже будет. Ещё дороже вагонка из ясеня, дуба. А однажды, рассказывал мне профессиональный строитель Денис Денисов, ему пришлось отделывать комнату отдыха в бане вагонкой из акации. Редкий рисунок и заоблачные цены. Сосновая же вагонка особенно хороша, если подобрана без единого сучка. С сучками она, конечно, подешевле будет, но вполне сгодится для обшивки каких-нибудь подсобных помещений. Крепить её лучше всего шурупами по краю, чтобы потом закрыть их уголком-обналичкой. А если это невозможно, то шурупы закручиваются поглубже и заклеиваются текстурой. Ни одной шляпки не должно быть видно!

вагонка, отделка

Веранда в процессе обшивки вагонкой без сучка и задоринки. Фото: Денис Денисов

Блок-хаус. По сути, та же вагонка, только выпуклая, стилизованная под бревно сруба. В моду вошла сравнительно недавно. Обычно идёт на наружную отделку. Скажем, дом построен из кирпича или шлакоблока, а обошьёшь блок-хаусом — такие терема можно изобразить, что залюбуешься. В последнее время стали обшивать блок-хаусом и помещения — тоже можно сделать красиво и стильно.

Фальшбрус. Имитация под брус тоже используется как для отделки снаружи, так и внутри, для улучшения комнатного интерьера. Этим материалом обшивают внутренние стены и потолки помещения, что обеспечит особый декоративный дизайн. В интерьер комнаты, отделанной имитацией бруса, гармонично вписывается мебель и другие аксессуары. В комнатах с низким потолком обшивку фальшбрусом кладут в вертикальном положении для визуального увеличения высоты. Такой хитрый подход используют и на мансардных этажах. Но жёстких правил нет.

Штиль. Это тоже имитация под брус, но немножко другая. Обычная имитирует брус шириной в 13–15 сантиметров, а эта состоит из небольших плиток шириной в 10 сантиметров и смотрится более изящно.

Пропитка. При любом раскладе дерево при обшивке хоть снаружи, хоть внутри нужно пропитывать специальными составами. Снаружи — от воздействия ультрафиолетовых лучей (иначе дерево быстро потемнеет), а внутри — от воздействия влаги при температурных перепадах и для создания нужного колера. Пропиток сейчас продаётся много и всяких, хотите сохранить рисунок дерева — берите бесцветные, хотите какой-то особый цвет у деревянных стен и потолков — тоже есть из чего выбрать. Важно, чтобы они были не на водной, а на алкидной основе.

Работать же с деревянной обшивкой — это просто песня какая-то. Кто умеет, конечно…

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