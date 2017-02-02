Чтобы крышу не повело

При помощи гайки высота компенсатора меняется. Фото: Александр Зайцев

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Сруб из дерева всегда имеет эффект усадки. Это надо иметь в виду, когда вы пытаетесь подставить под выпуски верхних венцов сруба столбы. Для этого надо использовать специальные компенсаторы.

С выпусками верхних венцов мы обычно оформляем крыльцо или холодный предбанник: одна часть таких брёвен лежит на срубе, а другая опирается на деревянные столбы. Столб не имеет свойства усадки, он статичен, а вот сруб со временем будет садиться. Если столб жёстко соединить с выпуском, то он в конце концов начнёт приподнимать бревно, в которое будет упираться, при этом сдвинется кровля, образуются щели между венцами. Но есть способ, как этого избежать: столб не должен доходить до выпуска, а в образовавшемся промежутке устанавливается металлический компенсатор, который представляет собой своеобразный домкрат с регулировочной гайкой. Длину его можно уменьшать, и таким образом брёвна выпуска всегда будут сохранять горизонтальное положение.