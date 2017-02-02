Как бороться с синевой?

От влажности на досках можент выступить синева. Фото: youtube

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Случается, открывает дачник сезон весной, нужно срочно что-то построить, а досок подходящих нет. Закажет свежих и, вполне может быть, что привезут их ему не зимней рубки, а весенней, и они ещё сыроваты. Потом завертелся-закрутился, глядь, а на досках уже синева выступила.

Можно ли с ней бороться или такие доски только на дрова? Если синева поверхностная, без гнили, то такие доски вполне можно спасти. Есть специальные осветлители на основе щавелевой кислоты, нужно ими обработать несколько раз зачищенную поверхность дерева. В последнее время появились ещё и отбеливатели на хлорной основе, тоже хорошо помогают от синевы. Ими можно обработать и темнеющие стены в бане. Веником ведь машем — брызги летят, когда-то белоснежная вагонка становится тёмной. Только маску надо надеть и защитные очки, так что стены вполне можно осветлить — проверено!