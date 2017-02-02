Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 06:00

Ель не в чести

Сосна - самый популярное у строителей дерево. Заготавливают его в основном зимой. Фото: Александр Зайцев

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.



  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017 

В наших краях стало правилом строить из сосны. Оно и понятно, сосна очень податливый материал при обработке, к тому же её у нас в достатке. Но в уральских лесах много растёт и ели. Почему плотники избегают строить дома из этого дерева?

Ель действительно редко применяется рубщиками. И дело тут в том, что у неё сильная свилеватость — условный порок древесины, проявляющийся в извилистом или беспорядочном расположении её волокон. Когда еловое бревно высыхает, эффект такой закрученности как раз проявляется. Такие брёвна почти невозможно уложить в стену так, чтобы они не образовывали щелей. Правда, в Европе дома из ели всё же строят, но там это связано с недостатком строительного леса. И предварительно, чтобы избежать эффекта кручения древесины, ель высушивают.

Кстати, сравнительно нечасто используют у нас и лиственницу, которая также растёт в наших лесах. Но тут уже причина в дороговизне материала: кругляк лиственницы примерно в полтора раза дороже сосны. Обычно брёвна из лиственницы укладывают лишь в качестве нижних венцов сруба, потому что её древесина очень стойкая к гниению.

И совсем уж редко строят из кедра и осины. Кедр у нас привозной, в основном из Красноярского края, и очень дорогой. Для сравнения: куб бревна из сосны обойдётся вам примерно в три тысячи рублей, кедра — в 7,5 тысячи. На дом уходит до полусотни и больше кубов леса.

А вот осина не пользуется спросом из-за явного пренебрежения ею, хотя это самый дешёвый материал. Раньше из этого дерева строили в основном бани, сараи. Стояли они недолго, потом их разбирали и пилили на дрова. Правда, со временем у этого дерева образуется существенный недостаток: сильно твердеет древесина.

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