Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 06:00

Свердловчане подали за ночь 10 тысяч заявлений в 1-й класс

В 2017 году в Свердловской области сядут за парты почти 60 тысяч первоклассников. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017 

В этом году старт приёма заявлений на обучение детей в школе совпал сразу в нескольких крупных городах Среднего Урала: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Верхней Пышме и Первоуральске.

Запись детей в первые классы через электронные формы открылась вчера ровно в 00:00. Но желающих отправить ребёнка учиться через Интернет было так много, что сделать это без проблем смогли далеко не все. Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru «завис» и не смог работать в нормальном режиме почти до трёх часов ночи. Как сообщило министерство транспорта и связи Свердловской области, максимальная нагрузка на серверное оборудование была зафиксирована в первые 2,5 часа. За первые восемь часов в Екатеринбурге поступило 6585 заявлений. 5799 заявлений было подано в первые три часа после начала работы сервиса.

— Только в Екатеринбурге в 2017 году в первые классы пойдут 18600 детей. Для родителей запись ребёнка в школу — важное событие. Признаюсь — я не спал эту ночь вместе с ними, — рассказал «ОГ» министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. — Несмотря на то, что портал госуслуг был технически усилен в прошлом году, как только все мамы детей семи лет одновременно зашли на него в попытке получить одну и ту же услугу, сайт не справился с нагрузкой. Конечно, мне стали звонить люди, и я всю ночь выяснял, в чём же была проблема… После двух часов ночи работа портала стала налаживаться, напряжение спало. Уверен, что все дети и в Екатеринбурге, и в других муниципалитетах области первого сентября сядут за школьные парты — учебное место найдётся для всех.

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