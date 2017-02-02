Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 08:00

Медкарта области

Существуют нормативы, в течение какого времени должна быть оказана пациенту скорая, неотложная или первичная помощь. Сейчас они не всегда выполняются. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет

Сокращенная помощь
Хроника оптимизации здравоохранения в Свердловской области.



  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017 

Региональное здравоохранение ждут перемены. В правительстве намерены упорядочить территориальное расположение медицинских учреждений и сделать помощь максимально доступной для каждого жителя области. Новая схема готова уже на 80 процентов, завершить работу над ней планируется в феврале.

10 процентов вне доступа. Из 2 214 населённых пунктов региона 224 имеют трудности с шаговой и транспортной доступностью больниц и поликлиник. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков. Большинство этих территорий относится к сельской местности, в малонаселённых деревнях и посёлках живут по нескольку десятков человек, а кое-где даже меньше десяти.

В посёлке Строкинка, который находится недалеко от Алапаевска, зарегистрировано 79 жителей. Для них визит к врачу — большая проблема.

— Строкинка стоит возле узкоколейной железной дороги, — говорит замглавы по социальным вопросам муниципального образования Алапаевское Сергей Черепанов. — Чтобы добраться до больницы, жителям посёлка нужно ждать поезд АУЖД, а он не так часто доезжает до них, хорошо, если раз в неделю. Мы пытались решить эту проблему и привезли бригаду врачей в соседний посёлок Ельничная, а за строкинцами отправили специальный вагон, железнодорожники пошли нам навстречу. Представляете, какую деятельность развели. Но это, разумеется, не может быть постоянной практикой. Нужно что-то менять.

Домовые хозяйства. В маленьких сельских территориях, где нет ни ФАПов, ни врачей, первую медицинскую помощь уже несколько лет оказывают в домовых хозяйствах, сегодня их в нашем регионе 196 (подробнее — в номере «ОГ» за 27 июня 2015 года). Это обычные жители, которые прошли минимальное обучение и согласились безвозмездно помогать односельчанам. Сейчас в правительстве предлагается расширить сеть таких хозяйств и максимально способствовать их развитию.

Больше всего домашних медпомощников в Слободо-Туринском муниципальном районе — там руку на пульсе держат 25 мобильных молодых людей.

— Это наши «горячие сердца», — говорит главврач местной больницы Светлана Храмцова. — Мы долго их искали с помощью глав сельских территорий, все прошли обучение при нашей скорой помощи. Очень рассчитываем на них, но сейчас столкнулись с проблемой — для них не закуплены аптечки, не хватает средств…

Для сельских территорий, по словам Павла Крекова, по новой схеме будет организован 31 фельдшерско-акушерский пункт (в том числе 18 передвижных) и три общеврачебные практики.

Объединение больниц. Ещё одна возможная мера, к широкому обсуждению которой привлекают местные власти, депутатов и население, — это объединение лечебных учреждений. Сегодня в области есть территории, в которых из-за формального прикрепления к больницам одного муниципалитета люди не могут попасть к врачу, который принимает буквально в паре километров от них, но в другом административном районе.

— В наших посёлках сложилась очень неудобная ситуация, — говорит глава Сысерти Александр Карамышев.— Вот представьте: сегодня город Арамиль, который больше 20 лет назад вышел из состава Сысертского района, находится в окружении трёх сысертских посёлков. Жителям Большого Истока до своей больницы ехать 33 километра, а до арамильской — всего пять. Патрушинцы и жители Бобровского точно в такой же ситуации. И автобусное сообщение устроено так, что людям приходится делать пересадку в Арамиле, то есть они буквально проезжают мимо ближайших врачей. Я предлагаю объединить больницы под одним руководством и создать межмуниципальное учреждение.

Централизация никак не отразится на кадровом составе больниц и не сократит количество койко-мест, но никакие изменения не будут приняты, пока их детально не обсудят с населением.

Лечение за границей. Жителям северных территорий можно будет съездить к врачу за пределы региона. В областном правительстве планируется заключить два договора с органами здравоохранения Тюменской области и ХМАО-Югры. Речь идёт прежде всего о специализированной помощи для жителей городского округа Пелым, Тавдинского и Тугулымского городских округов, а также Таборинского муниципального района.

— Мы с большим удовольствием примем соседей, — говорит Владислав Нигматулин, замдиректора департамента здравоохранения ХМАО. — По закону мы, конечно, обязаны принять любого жителя страны с полисом ОМС, но чтобы рассчитать нагрузку, знать объём потока пациентов и избежать очередей, нужно предварительно договориться. Мы, к примеру, заключили такое соглашение с Томской областью. У них на границе с нами расположен город Стрежевой. Там до Томска дальше, чем до нашего Нижневартовска. По системе ОМС мы оказываем им стационарную помощь, приём ведут онкологи, специалисты перинатального центра, детские врачи.

В тюменском департаменте здравоохранения такое соглашение между регионами тоже уже обсуждалось, там сейчас ждут конкретных предложений от нашего правительства.

скорая помощь

На прошлой неделе автопарк скорой помощи в Свердловской области увеличился на 14 автомобилей. Фото: Александр Зайцев

Комментарий

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

— Вопрос доступности медицинской помощи поднимается жителями практически в ходе всех моих поездок по области. В связи с этим прошу уже сейчас начать обсуждения мест дислокации для размещения всех медицинских учреждений с жителями тех населённых пунктов, где схема уже готова. Привлечь к этой работе депутатов, общественные палаты муниципальных образований. Только с согласия людей мы можем приступить к реализации схемы. Это принципиальное условие.

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