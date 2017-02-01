Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 20:17

Свинку – в студию!

С любимцем семьи — метисом Гором — занимается и сам Иван Затевахин, и его супруга Елена. Фото: facebook.com

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  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017 

На канале «Россия 1» стартовал новый развлекательный телепроект «Живые истории», его автор Иван Затевахин известен российской публике как ведущий научно-популярных передач «Диалоги о животных» и «Диалоги о рыбалке». Он рассказал «ОГ», почему котики и собачки в Интернете сегодня имеют больше подписчиков, чем крупные медиаресурсы, а также об ужесточении законодательства в сфере защиты прав животных.

— Новый проект «Живые истории», который телезрители смогут посмотреть в утреннем эфире, начался с отдельной рубрики внутри программы «Диалоги о животных», — рассказывает Иван. — Программа посвящена домашним и одомашненным животным. Это не только кошки и собаки, но и, например, морские свинки или домашние птицы. Мы покажем забавные ролики с ними, а самых, на наш взгляд, интересных будем приглашать в студию. Героем передачи может стать любой, у кого есть домашний любимец и кто не поленился его заснять за каким-нибудь забавным поведением. Самых оригинальных в исполнении каких-либо трюков мы будем приглашать в студию, чтобы там они блеснули своим мастерством. Искусственного и отрепетированного ничего не будет, это точно. Мы рассчитываем на самую широкую аудиторию, так как, по-моему, любой нормальный человек любит животных или во всяком случае относится к ним с симпатией.

— На днях в сети появилась информация, что «милые собачки» обогнали по популярности «смешных котиков». А подписчиков и у тех, и у других больше, чем у крупных СМИ… Как вы думаете, с чем связан такой интерес публики?

— Может быть, люди устали от плохих новостей? Жизнь непростая, а общение с домашними питомцами стимулирует у нас (кстати, и у них тоже) выработку окситоцина — «гормона радости». Причём, видимо, не только, так сказать, «очное» общение, но и виртуальное.

— Серьёзный вопрос: в России в последнее время много говорят о правах животных. Это связано и с хабаровскими живодёрками, и с недавним случаем массовой гибели собак и кошек в передержке у нас, в Екатеринбурге… Как вы считаете, нужен ли стране уполномоченный по правам животных?

— Я не против введения такой должности. Но, на мой взгляд, о правах животных говорят не потому, что случаются такие ужасные вещи, о которых вы говорите, а потому, что люди стали более ответственными, неравнодушных стало больше. И это радует. А случаи такие были всегда, просто на них не заострялось внимание общественности, не было такого коллективного осознания этой проблематики. Например, лет 20 назад писали и проталкивали сомнительные законы якобы о защите прав животных, на деле подменявшие суть проблем, уводившие фокус внимания общественности в сторону…

— Московские депутаты по просьбе горожан готовят закон, по которому содержание диких животных в домашних условиях будет запрещено. Вы их поддерживаете?

— А вот в этой части я согласен с депутатами: диким животным не место в городских квартирах. Но что касается других предложений, которые обсуждали в СМИ (например, инициативы о запрете содержания крупных собак в квартирах, или рекомендация владельцам отдельных пород пройти психиатрическую экспертизу) — то они вызывают удивление своей оторванностью от реальности. Причём породы выбирали не на основании статистических данных или оценки экспертов, а по недостоверным публикациям в жёлтой прессе. Это всё равно что заставить сдавать на права водителей седанов и освободить от этого владельцев пикапов, грузовиков и фургонов… Такой подход уводит от реальных проблем, которые заключаются прежде всего в отсутствии кинологической культуры, нежелании владельцев собак заниматься воспитанием и дрессировкой питомцев, а зачастую и просто отсутствием возможности это сделать — дресс-площадки в ряде мест закрываются. Если и проверять владельцев собак — то всех. Кусают-то людей самые разные породы, это происходит из-за того, что животных неправильно содержат и воспитывают. Все собаки без исключения умные и послушные, если их любят и занимаются с ними.

— Вы много лет рассказываете о животных, а есть ли у вас любимое животное?

— У биологов любимых зверей не бывает, мы любим всех. А что касается домашних животных, то сейчас у меня живёт пёс по имени Горка, мои подписчики в социальных сетях его знают, поскольку он частый герой роликов на моих страничках. Дрессируем его вместе с женой.

Справка "ОГ"

Иван Затевахин — российский теле- и радиоведущий (на телевидении с 1992 года). Выпускник географического факультета МГУ. Кандидат биологических наук. Область научных интересов — экология, поведение и акустическая сигнализация морских млекопитающих. Главный редактор журнала «Мой друг собака».

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