Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 06:00

Овец отдадут в добрые руки

Фото: Наталья Стихина

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  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Житель деревни Пановой Талицкого ГО Василий Семёнович Кадцин отдаёт в добрые руки почти 80 овец и баранов. С десяток баранов удалось пристроить после того, как материал о нём вышел в местной районной газете «Сельская новь». «ОГ» писала о стаде Василия Кадцина 26 ноября 2015 года («Овцы целы»). Сейчас им с супругой Тамарой Моисеевной — по 76 лет, и ухаживать за таким количеством живности стало сложно.

— Подсобным хозяйством обзавёлся в 2000-х, когда пошёл на пенсию, но со временем оно разрослось, — рассказал «ОГ» Василий Семёнович. Сейчас, помимо баранов, у меня три коровы, три телёнка и лошадь. Ухаживаем за ними вдвоём с женой: пятеро детей разъехались

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