Сколько стоит поездка с питомцем?

Самый простой способ перевезти животное — воспользоваться сервисом поиска попутчиков. От Москвы до Екатеринбурга вместе с питомцем можно добраться на машине за 2 500 рублей без документов. Фото: Павел Ворожцов

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Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные история о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Начало года омрачилось печальным событием — в аэропорту Кольцово во время уборки снега обнаружили замёрзшую насмерть собаку. В декабре хозяйка, улетев за границу, оставила животное на морозе после того, как его не пустили на борт. «ОГ» рассказывает, какие правила нужно соблюдать при проезде с животными.

По городу. В общественном транспорте и такси животных и птиц можно перевозить в контейнере с глухим дном. Если его размеры не более 120 сантиметров, то в трамвае, автобусе, троллейбусе с хозяина не возьмут денег. Если больше — заплатите, как за багаж. На большую собаку нужно надеть намордник и заплатить, как за пассажира. В такси «Максим» добавили, что о перевозке животных нужно сообщить при заказе машины. Поездка выйдет на 40 рублей дороже.

Электричка. — За перевозку в пригородных поездах мелких домашних животных и птиц по области взимается плата в размере 25 процентов от стоимости полного билета. Например, путешествие до Нижнего Тагила третьим классом стоит 156 рублей для пассажира и 39 рублей — для животного. В других регионах тарифы могут отличаться, — сообщила пресс-секретарь Свердловской пригородной компании Диана Рыбакова. — Никаких ветдокументов от владельца не потребуют.

Междугородний автобус. — Общие правила такие же, как для городского транспорта, — рассказали «ОГ» в справочной Южного автовокзала в Екатеринбурге. Если есть другие сумки, то стоимость багажа и провоза животного — 20 процентов от стоимости билета (на некоторых направлениях — 50 процентов). Например, билет в Нижний Тагил стоит 327 рублей, за животное или багаж дополнительно нужно будет заплатить 65,5 рубля. За больших собак вне клеток придётся заплатить независимо от того, есть ли у вас какой-то багаж. Кроме того, животные провозятся на коротком поводке, в наморднике, при наличии ветсвидетельства либо справки о вакцинации против бешенства.

Поезд и самолёт. Как сообщили в областном управлении Россельхознадзора, перед поездкой нужно получить ветсвидетельство в государственной ветеринарной станции по месту жительства.

Справка будет стоить 358 рублей. Она выдаётся на основании осмотра животного и паспорта, в котором стоят отметки о вакцинации против бешенства и вирусных заболеваний, а также отметка о том, что животное не имеет глистов. Если вы едете за границу, нужно ещё и обработать животное от блох. Если вы никогда не ставили животному прививки, то сначала его надо проглистогонить, через 7–10 дней можно при-ехать на вакцинацию (и получить ветпаспорт). Только через 21 день (карантин после прививки) вам выдадут документы. Справка будет действительна 5 дней. Для поездки в некоторые страны (например, Европы) необходимо чипировать животное. Стоимость — 878 рублей.

Ветсвидетельство меняется на сертификат в аэропорту Кольцово или в пограничном контрольно-ветеринарном пункте Екатеринбурга по улице Миномётчиков, 15, если вы едете поездом.

Чтобы провезти животное в плацкарте, надо сразу покупать билет в вагоне, где преду-смотрена такая услуга. Животное должно быть в контейнере размером не больше 180 сантиметров по сумме трёх измерений. За перевозку нужно доплатить: от Екатеринбурга до Москвы, например, она будет стоить 640 рублей. Большую собаку без контейнера придётся провозить в купе, при этом достаточно выкупить все четыре места.

— При перелёте с животным авиакомпания должна знать о ваших планах в момент покупки билета и подтвердить такую возможность, — сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин.

Стоимость и правила перевозки животных уточняйте у своей авиакомпании. На рейсах «Уральских авиалиний» в салоне воздушного судна перевозятся животные до 8 кг. Более крупные питомцы летят в багажном отделении. При этом сбор за перевозку составляет 2 500 рублей по России, 35 евро — по СНГ и 60 евро — в рейсах на дальнее зарубежье.