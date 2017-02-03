Мужчины стали чаще обращаться к психологам из-за финансовых проблем

Уральские мужчины стали чаще жаловаться психологам на женскую требовательность и стремление жить не по средствам. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №20 от 3.02.2017

В областной службе психологической помощи «Телефон доверия» назвали основные темы, которые тревожили свердловчан в прошлом году. Большую часть абонентов традиционно волнуют проблемы в отношениях — это супружеские конфликты, любовь и дружба, разногласия между родителями и детьми. Однако появились и новые темы.

Подробнее — в интервью с руководителем службы Еленой Прохоровой.

— Елена Владимировна, почти 30 лет уральцы обращаются к вам за психологической помощью. О чём рассказывали в 90-е?

— Тогда многие были напуганы из-за крайне нестабильной ситуации в стране. Я начинала работать на городском телефоне доверия (областной появился в 2009 году), и нам часто звонили пострадавшие в криминальных разборках. Базовое чувство безопасности было разрушено, ведь можно было просто выйти на улицу и оказаться если не жертвой, то свидетелем беззакония.

В 90-е люди звонили с одной конкретной проблемой. Теперь же они, как правило, рассказывают сразу о нескольких.

— Как с тех пор изменилась аудитория?

— Сегодня население в психологическом плане более подковано, люди грамотнее излагают суть своих проблем и пользуются профессиональными терминами. Например, года полтора назад позвонил 10-летний ребёнок со словами: «Помогите мне справиться с моей фобией: в четыре года у меня была травма, меня напугала собака. Теперь я их очень боюсь».

Буквально в последний год стали появляться жалобы родителей на детей. Причём их возмущает не просто эгоизм, а детский деспотизм. Дети уже неплохо ориентируются в своих правах, но о правах родителей не задумываются.

Ещё одна проблема последних лет — когда родители сами не дают детям вырасти, не позволяют принимать самостоятельные решения, держат их при себе. Недавно был звонок от девушки — её мама и бабушка (семья неполная) категорически запретили выходить замуж. Просто жесточайший ультиматум поставили — либо мы, либо твой жених. Девушке приходится делать выбор, чтобы стать счастливой. Мы в таких ситуациях говорим о том, что человек не отвечает за счастье своих родственников, а за своё собственное — отвечает.

— Вам звонят повторно?

— У нас есть постоянные абоненты. Как правило, это инвалиды. Мы понимаем, что для них разговор с нами — это окно в мир, и всё же в какой-то степени эта категория людей, скажем так, ненасыщаема. Мы вынуждены вводить для них определённые правила — не более 10 минут для ежедневных звонков, чтобы не отнимать шанс на разговор у других.

Бывают случаи, когда психологи службы в течение некоторого времени ведут человека по ситуации. Помню, с декабря по февраль нам звонил 11-летний мальчик. У него по основным предметам выходили двойки в четверти, и мы помогали ему, как он сам говорил, справляться с ленью. Постепенно ему удалось исправить оценки.

Вообще мы ведь не только разговариваем, не только оказываем экстренную психологическую помощь, но и помогаем людям практически. У нас есть проверенный справочник юридических, медицинских, социальных служб, мы консультируем абонентов — к каким специалистам они могут обратиться.

— Какие звонки самые сложные?

— Несколько категорий. Например, бывают семейные звонки во время скандала. Ругаются, жена передаёт трубку мужу, люди в эмоциях не могут достучаться друг до друга. Кто там прав, кто виноват? Каждый тянет на свою сторону, и специалист, стараясь не попадать в конфликт лояльности, выводит супругов на нейтральную позицию.

Бывают непростые ситуации, когда перед психологом встаёт вопрос о конфиденциальности. Все звонки поступают к нам анонимно. Это правило. Но если речь идёт об угрозе здоровью или жизни несовершеннолетнего, мы должны известить правоохранительные органы, обязаны принять меры, чтобы защитить человека. И у нас были случаи, когда подростки, узнав от нас о таком порядке, просто бросали трубку и не перезванивали…

А самые сложные, конечно же, суицидальные звонки. Здесь приходится подключать все ресурсы и спасать человека…

— Кто к вам обращается чаще — мужчины или женщины?

— Количество звонков от мужчин возросло — они составляют треть от общего числа абонентов (раньше была одна пятая). Причём если 20–25-летние воспринимают нашу службу как нечто полезное и обыденное, то для категории 40+ позвонить на «телефон доверия» — это крайняя мера. Они звонят, когда перепробовано всё. Недавно в структуре звонков по-явилась абсолютно новая тема — тема кредитов. Начиная с 2016 года количество звонков по закредитованности просто зашкаливает. Мужчины-абоненты рассказывают, что из-за материальной несостоятельности они испытывают давление со стороны своих жён, да и сами, чувствуя ответственность за семью, мучаются угрызениями совести — им тяжело осознавать, что, в погоне за социальным статусом или прельстившись некой мечтой, они попросту жили не по средствам. Здесь же всплывают проблемы с нестабильностью на работе и низкой зарплатой. Некоторые из-за проблем уходят в запой.

— В отношениях мужчин и женщин произошли какие-то перемены?

— Раньше нам звонили и спрашивали, как познакомиться с девушкой, как привлечь внимание противоположного пола, как сохранить отношения после ссоры. Сейчас же появился такой интересный момент: молодые женщины высказывают всё больше недовольства в отношении сверстников. Мужчины, по их мнению, нынче инфантильны. Причём их несамостоятельность проявляется вкупе с компьютерной и пивной зависимостью. Раньше такого не было.

Мужчины тоже стали жаловаться на женщин — на их излишнюю требовательность, безапелляционность и стремление жить не по средствам.