У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством

Демонстрация трудящихся в Кушве по случаю свержения царизма (1917 г.)

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления уральцев.

Опубликовано в №21 от 04.02.2017

Николай Ширинкин, председатель совета ветеранов г. Кушва:

— В мировой истории Великая Октябрьская революция стоит в одном ряду с событиями, повлиявшими на развитие человечества в целом — Великой французской революцией и Победой над фашизмом. Прошло только одно столетие, и важность этого события многими не осознаётся в полной мере. Революция открыла нашей стране путь к развитию. Социалистическое государство за первые пятилетки создало индустриальную мощь, подготовило экономику, воспитало людей, чтобы дать отпор захватчикам. После войны быстро восстановилось и стало первым в освоении космоса.

Для меня образ советского человека, свято верящего в идеалы Революции, — мой отец Пахом Евдокимович. Простой рабочий, всю жизнь трудившийся в вагонном депо, вырастивший пятерых детей. В войну он был призван на фронт, дошёл до Берлина, а закончил поход на Дальнем Востоке. Таких людей — тружеников и патриотов — в нашей стране было подавляющее большинство.

Чтобы понять, насколько важна была для нас эра, открытая Октябрём, приведу в качестве примера статистические показатели по Кушве. В советские годы в нашем «городе заводов» работало 40 успешных предприятий, теперь таковыми можно назвать только молокозавод, завод прокатных валков и пять похоронных бюро. Тогда было 28 тысяч трудящихся, теперь их 5 тысяч. Один из уральских промышленных гигантов — Баранчинский электромеханический завод — теперь больше похож на мастерскую. Там трудятся всего 400 человек.

Не радует демография. В 1990 году в Кушве и соседних посёлках проживало 62 тысячи жителей, теперь — 39 тысяч. Смертность превышает рождаемость, медицина переживает настоящий кризис. Кроме того, в поисках лучшей жизни от нас уезжает молодёжь.

Помню, как в семидесятые годы мы радовались новым стройкам — домам, садикам, дорогам. Есть и сегодня поводы для радости, но уж очень их мало.

Раньше мы по 10 домов за год строили, а теперь — по одному в 10 лет.

Думаю, что история в 1917 году дала нам шанс создать государство, где главными постулатами являлись дружба, труд и справедливость. Не верю, что они изжили себя сегодня. Без дружбы народов, созидательного труда и социальной справедливости наступает хаос. Его мы можем наблюдать сейчас на Украине. Обратно на век назад мы, конечно, не вернёмся, но лучший опыт советского времени гражданскому обществу для развития необходим.