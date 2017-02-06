Революция дала социальные гарантии. Сегодня их нет, и общество проигрывает

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления уральцев.

Максим Марамыгин, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета:

— Важные обретения в результате русской революции получили многие страны мира, а не только Россия. Я имею в виду прежде всего мощные социальных сдвиги, которые стали следствием мятежных событий, случившихся в Петрограде в феврале и октябре 1917 года. Победа революционных сил в нашей стране всему миру показала: если капитализм не повернётся лицом к рабочему классу, не создаст ему человеческие условия жизни и нормальные условия труда, рабочий класс может свергнуть капитализм. В результате уже к 30–40-м годам ХХ века на промышленных предприятиях многих стран существенно изменились производственные условия, сократился рабочий день, увеличилась заработная плата. Достаточно вспомнить «Новый курс» Франклина Рузвельта, те экономические программы, которые президент Соединённых Штатов Америки проводил начиная с 1933 года. Реформы, нацеленные на более справедливое распределение национальных богатств и позволившие решить в США очень много серьёзных социальных проблем, делались исключительно для того, чтобы спасти капитализм.

Что касается нашей страны, говорить о том, что мы утратили, сложно, да и, наверное, бессмысленно, потому что мы не знаем, как развивались бы события, не случись революции. На мой взгляд, надо исходить из того, что реально сделано, а сделано было немало. Удалось за короткий срок ликвидировать безграмотность, провести колоссальную работу по индустриализации страны. Вряд ли бы без участия государства в России в то время смогли построить такое огромное количество заводов, фабрик, мостов, электростанций, спортивных объектов. Колоссальные средства были вложены в развитие науки, благодаря чему деревенская, лапотная страна менялась с такой быстротой, что менее чем через полвека смогла запустить человека в космос. И не будем забывать: при этом она пережила две страшные мировые войны.

Революция делалась под благими лозунгами. Да, не всё, что декларировалось, удалось реализовать. Можно говорить, конечно, и о ГУЛАГЕ, и о свободе личности — это неоднозначные вопросы. Но это — наша история, нам следует сделать необходимые выводы, сохранить и принести в завтрашний день то хорошее, что дала революция нашему обществу. И прежде всего — справедливый подход к решению социальных вопросов. Я как преподаватель вуза скажу о выпускниках университетов. При социализме молодой специалист твёрдо знал: у него будет гарантированное рабочее место, и в течение трёх лет, пока он растёт профессионально, приобретает навыки, никто не имеет права его уволить. А за три года можно набить руку и стать профессионалом, востребованным на рынке труда.

Социальные гарантии — великая вещь. Сегодня их нет, и молодое поколение, да и общество в целом, проигрывают.