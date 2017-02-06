Татьяна Мерзлякова: «Впервые в ежегодном докладе я критикую человека…»

Губернатор обратился к Татьяне Мерзляковой с предложением о совместном контроле качества реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Фото: Департамент информполитики губернатора

В понедельник 6 февраля Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила губернатору Евгению Куйвашеву доклад о своей деятельности за 2016 год.

Ежегодный доклад уполномоченного — это не просто отчёт, а особая форма обратной связи с представителями власти и гражданским обществом.

В 2016-м сотрудники аппарата омбудсмена в первую очередь работали на предупреждение акций протеста и старались снизить социальную напряжённость. Напомним, в прошлом году из-за задержек зарплаты прошло сразу несколько голодовок — протест объявили работники ООО «Литой элемент ВСМЗ» из Верхней Синячихи, сотрудники дегтярского МУП «Водоканал» и режевской ООО «Теплогенерации». После вмешательства омбудсмена и инициированной им прокурорской проверки долги удалось погасить.

Кстати В 2016 году 1 167 человек обратились к омбудсмену лично.

11 658 человек приняли участие в коллективных встречах(работники организаций, активисты-общественники, а также осуждённые в местах лишения свободы).

Состоялось 214 выездных приёмов в 11 муниципальных образованиях Свердловской области.

Особое внимание в своём докладе Татьяна Мерзлякова уделяет «сырой» транспортной схеме областного центра. Омбудсмен направила открытое письмо в администрацию города с просьбой принести извинения горожанам за ту форму, в которой была преподнесена транспортная реформа. По мнению Мерзляковой, реакция жителей Екатеринбурга на изменение маршрутов общественного транспорта и попутное увеличение цены за проезд требует внимания губернатора.

— Хотя данный вопрос находится в ведении муниципалитета, от ситуации нельзя дистанцироваться, — считает омбудсмен. — Недовольство людей уже используют представители политических партий. Реформу нужно приостановить хотя бы потому, что она явно не готова.

Кроме того, беспокойство Татьяны Мерзляковой вызывает судьба владельцев и работников автотранспортных предприятий — люди находятся в стрессовой ситуации и некоторые, судя по письмам в аппарат уполномоченного, боятся остаться без работы.

На что жалуются свердловскому омбудсмену По просьбе «ОГ» Татьяна Мерзлякова составила топ-5 проблем, с которыми к ней чаще всего обращаются жители региона. 1. «Первое место традиционно связано с правом на жилище. Сейчас у нас в области, по моим данным, 22 проблемных объекта. Это проблемы непростые, для их решения мы стали активно подключать и государственные, и негосударственные структуры. Мы получаем много обращений по многоквартирникам, построенным на землях для ИЖС. Было много жалоб от обманутых дольщиков, но потом по ним приняли закон, обращений стало меньше. Теперь к нам приходят пайщики. Мне запомнилась голодовка пайщиков на строительной площадке ЖСК «Авиатор». Люди паниковали, им казалось, что собравшие деньги мошенники уедут и никто ничего не сделает. Но здесь на помощь пришла власть, в министерстве строительства выработана логика работы с такими случаями. Никаких акций протеста не надо. Например, то, что происходит с Бухтой Квинс — это, на мой взгляд, политизированная акция, надо решать такие проблемы в рабочем порядке. 2. На втором месте примыкающая к теме жилья вечная жилищно-коммунальная проблема. Это вопросы капитального ремонта, снос ветхого жилья (вместо признания его аварийным). Очень много претензий к управляющим компаниям, которые совершенно не умеют работать с населением и гражданским обществом. 3. Жалобы на правоохранительные органы. Эти претензии касаются таких вопросов, как дознание, задержание, арест. Кстати, по обращениям из мест лишения свободы могу сказать, что в прошлом году их число несколько уменьшилось. 4. Закредитованность населения. Раньше эта категория была в тени, теперь же «выползла» на четвёртое место. Впервые за 15-летнюю практику я в ежегодном докладе критикую человека. Тех людей, которые не умеют жить по средствам. Все эти займы, микрозаймы, кредиты, проблемы с коллекторами… Я знаю человека, который занял деньги в 21 кредитно-финансовой организации и просто попал в долговой круговорот. Проблемы граждан с коллекторами — это последствия неразумных трат. При этом то, как ведут себя коллекторы, порой совершенно недопустимо. Это и угрозы, и звонки по ночам, и похоронные венки под дверью… И что удивительно, во всех случаях, когда мне жаловались на коллекторов, человек был должен по 5, по 10 тысяч рублей. Я не видела, чтобы они унижали человека за более высокую сумму. То есть бьют по слабым. Неужели бизнесу это выгодно? Иногда людям отказывают в реструктуризации долга, и только после нашего вмешательства дела налаживаются. 5. На пятом месте проблемы миграции и гражданства. Нам приходится разбираться в крайне запутанных ситуациях, связанных с возвращением мигрантов в страны СНГ. Приведу такой пример: чтобы вернуть родителям в Кыргызстан девушку Дильнозу, пришлось обращаться к кыргызским и узбекским омбудсменам, средствам массовой информации. Как выяснилось, в Россию её привезли малолетней по документам другого ребёнка. Дильноза, по сути, оказалась в ловушке. Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге выдало свидетельство на возвращение лишь после того, как мы вмешались в ситуацию. И таких случаев у нас десятки…»

Также в ежегодном докладе подробно рассмотрены такие темы, как нарушения в сфере избирательного законодательства, нелегальная миграция, поддержка многодетных семей и актуальные для Года экологии вопросы — несанкционированные свалки, утилизация медицинских отходов и «обострённая до предела» нехватка качественной питьевой воды в регионе.