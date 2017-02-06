В Компрессорном организаторы нелегальной парковки угрожают жильцам

В Екатеринбурге конфликт между жильцами одной из новостроек микрорайона Компрессорного и самозванцами, которые хотели устроить во дворе платную парковку, перерос в массовую драку. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге конфликт между жильцами одной из новостроек микрорайона Компрессорного и самозванцами, которые хотели устроить во дворе платную парковку, перерос в массовую драку. Полиция разыскивает зачинщиков конфликта. Корреспонденты «ОГ» побывали на месте происшествия.

Около дома №54 по улице Латвийской есть платная парковка: чтобы поставить машину на сутки, нужно заплатить 60 рублей. Многие жильцы-автомобилисты считают, что это дорого, и ставят машины под окнами между домом и невысоким деревянным ограждением, который установил застройщик, огораживая территорию для строительства очередного дома.

— Несколько дней назад мы увидели: фрагмент забора убран, и на этом месте установлена будка. Всюду висели объявления, что теперь парковка будет платной, жильцы должны заключить договор и платить по 50 рублей в сутки. У меня прямо к дворникам машины было прицеплено такое объявление. Учредительных документов нам никто не показывал, поэтому не знаю, что это за организация или предприниматель, решившие делать деньги из воздуха, — рассказал «ОГ» житель дома по имени Олег. (Никто из жильцов дома, с кем мы беседовали, не захотел назвать свою фамилию из соображений безопасности).

В доме №54 по улице Латвийской больше 370 квартир. Если каждая вторая семья оставляет машину во дворе, парковщики-самозванцы при удачном для них развитии событий могли бы, ничего не делая, ежедневно класть в карман больше девяти тысяч рублей. Фото: Александр Зайцев

По словам мужчины, и он, и его соседи не восприняли эти объявления всерьёз, так как знают: придомовая территория — собственность жильцов, и без их согласия никто не вправе ею распоряжаться. Однако на следующий день в будке появился охранник, который стал требовать плату с владельцев машин. Когда вызвали полицию, охранник удалился. Полицейские опечатали будку.

— Вечером 3 февраля на нескольких машинах приехали «братки», человек 15, все молодые, лет 25 и меньше, вооружённые ножами, отвёртками, газовыми баллонами. Во дворе были люди, их стали оскорблять, угрожать и говорить, что всё равно платить придётся, — добавил Олег.

Жильцы дома стали защищаться, завязалась драка.

— В потасовке участвовал мой муж, — призналась корреспондентам «ОГ» молодая женщина, гулявшая во дворе с ребёнком и представившаяся Татьяной. — Это выглядело как сцена из фильма про лихие 90-е. У нас живёт много молодых семей, мужчины — молодцы, сплотились и отстояли честь дома. Хотя в их адрес звучали угрозы, вплоть до того, что самых активных грозились убить, машины искалечить, чтобы остальных заставить платить. Кстати, даже здесь, в микрорайоне Компрессорном, были случаи, когда на придомовой территории открывали платные парковки, и жители соглашались на это, не знаю, действуют ли они сейчас. Подобная попытка была и в соседнем доме, но жильцы возмутились, и предприниматели-нелегалы ушли восвояси.

В понедельник утром жильцы дома заметили, что будка исчезла.

— Её вывезли сотрудники полиции на ответственное хранение, сейчас выясняется, кому она принадлежит, — пояснил «ОГ» старший специалист отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Евгений Крюков. — Полицейские опрашивают жильцов дома, свидетелей и очевидцев конфликта, чтобы установить личности зачинщиков инцидента, хотя заявлений от его участников нет. Один человек, получивший во время драки травмы, сначала написал заявление в полицию, но потом забрал его, сказав, что не имеет ни к кому претензий.

По словам Евгения Крюкова, в Екатеринбурге периодически случаются истории, когда во дворах многоквартирных домов предприимчивые граждане нелегально устраивают платные парковки. Если люди обращаются по этому поводу в полицию, сотрудники МВД вмешиваются в ситуацию, вывозят имущество парковщиков и наказывают виновных.

— Но такой случай, как в Компрессорном, когда дело дошло до драки и угроз, на моей памяти впервые, — заявил представитель УМВД Екатеринбурга.