Новая лженаука

Только в Екатеринбурге насчитывается около 15 специализированных центров, где гомеопаты продают свои препараты. Их цена — от ста до полутора тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Комиссия по лженауке при президиуме Российской академии наук подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Учёные заявили, что гомеопатия не имеет научных обоснований, а значит, гомеопатические препараты не следует использовать в официальной государственной медицине. В аптеках же — не выкладывать рядом с традиционными лекарствами, а отводить для них специальное место.

Гомеопатии в нашей стране не существовало всё советское время — до середины 90-х годов, когда она была разрешена к применению. В советских медицинских вузах информацию о ней давали в историческом аспекте — в конце XVIII века она была своеобразным достижением. В новое время с развитием фарминдустрии на гомеопатии стали делать хорошие деньги: только в России за прошлый год препаратов на её основе продали на восемь миллиардов рублей. Однако в том же 2016 году в США обязали производителей гомеопатических препаратов сообщать в рекламе и на упаковках: научные доказательства их эффективности отсутствуют, а предположения о их действенности основаны на устаревшей теории, которую не поддерживает большинство современных медиков.

Ещё раньше, в 2009 году, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) издала рекомендации на 24 страницах по использованию гомеопатии. ВОЗ выступила категорически против применения этих препаратов в лечении множества опасных болезней — малярии, туберкулёза, ангины и даже ОРВИ. Эксперты были против «потенциально опасной методики в лечении тяжёлых болезней», поскольку «когда гомеопатия считается эффективным лечением, теряются жизни». Руководители отделов ВОЗ из разных стран мира сошлись на том, что, если гомеопатию используют вместо основного лечения, она несёт реальную угрозу здоровью и жизни людей.

— Гомеопатию ни в коем случае нельзя использовать, когда в лечении важен фактор времени, — уверен доктор медицинских наук, заместитель директора Института иммунологии и физиологии УрО РАН, профессор Борис Юшков. — Это любые острые состояния — будь то воспаление поджелудочной железы или воспаление уха. Когда надо срочно снимать воспаление, лечить травму, делать операцию по удалению опухоли, недопустимо использование капель, которые подействуют нескоро.

Борис Юшков говорит, что согласен со всеми рекомендациями меморандума РАН об объявлении гомеопатии лженаукой. Тем более, что речь не идёт о полном запрете в стране на продажу этих средств — если не подменять гомеопатией лечение, прописанное официальным доктором, то вреда от неё не будет. А что же с пользой?

— Эффект малых доз в доказательной официальной медицине используется — некоторые лекарства в малых дозах оказывают одно действие, а в больших — иное, и для лечения используют малые. Но отличие есть — в гомеопатии применяют не просто малые, а супермалые дозы, когда указывается лишь на след вещества в препарате. Признаюсь, лично мне понятие «след вещества» неясно, я в него не верю, — разводит руками профессор Юшков.

Комиссия по лженауке обратилась к Минздраву РФ исключить гомеопатию из официальных протоколов лечения заболеваний и не проводить госзакупки её препаратов. Однако ни в протоколах, ни в госзакупках гомеопатия до сих пор не значилась.

— Ни в одной рекомендации ни одного из профессиональных сообществ онкологов мира нет рекомендаций использовать гомеопатию, — говорит заместитель главного врача Свердловского областного онкодиспансера Дмитрий Емельянов. — Хотя запретить людям использовать её невозможно — так же, как и магию Вуду или африканские операции наложением рук. Правда, после всех этих средств настоящие операции больным приходится делать мне и моим коллегам.

Фото: Алексей Кунилов

Кстати Лженаукой в середине прошлого столетия в СССР официально признали генетику. До сих пор исследования по генетике отстают от американских и европейских. Несколько лет назад Комиссия по лженауке РАН развенчала действие «фильтров Патрика», которые якобы волшебным способом очищают воду. В 2016 году был подготовлен меморандум «О лженаучном статусе коммерческого тестирования по кожным узорам пальцев рук» (диагностика по отпечаткам пальцев). Справка «ОГ» Гомеопатия — «подобное болезни»: способ лечения, основанный на применении малых доз препаратов, которые в больших дозах вызывают у здорового человека симптомы недуга. Основана немецким врачом Христианом Ганеманом 200 лет назад. Сырьё для гомеопатических препаратов — минералы, растения, грибы, выделения живых организмов, в том числе змеиные яды, сами живые организмы (пчёлы, пауки). Сегодня в мире используется более 1 200 гомеопатических препаратов, широко применяется всего 250.

Опубликовано в №23 от 08.02.2017