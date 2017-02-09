Нам – по зубам!

Алексей Кивокурцев

Сюжет «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно

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Опубликовано в №24 от 08.02.2017

Сегодня – международный день стоматолога. В честь этого события скипидарская клиника «Быстрозубы» предлагает всем горожанам ряд новых недорогих услуг!

Первичная консультация (обсуждение стоимости нормо-часа) – 500 р./час

Реконсультация (бесплатная повторная консультация) – 2 000 р.

Анализ состояния зубов визуальным способом – 1 000 р.

Замена (удаление, лечение) стоматолога – 2 000 р.

Пломбирование каналов мороженым (пломбиром) – 1 000 р.

Коронация зубов – 15 000 р.

Профессиональная чистка полости кошелька – 60 000 р.

Стрижка зубной щётки – 500 р.

Обезбеливание зубов (окраска зубов «под орех») – 5 000 р.

Окраска (краснение) дёсен – 10 000 р.

Монтаж, восстановление, протезирование зубного камня (итальянская металлокерамика) – 10 000 р.

Продувка ротовой полости азотом (аргоном) – 1 000 р.

Обсуждение прикуса – 1 000 р.

Удаление прикуса – 20 000 р.

Бурение зубных скважин на нервы – 1 000 р.

Прокладка кабеля в зубном канале – 3 000 р.

Установка люка на зубной канал – 2 000 р.

Проведение сети Интернет в ротовую полость – 3 000 р.

Заливка фундамента зуба в несъёмную опалубку – 5 000 р.

Изготовление стрёмных и нестрёмных протезов – 10 000 р.

Лечение плоскозубия – 5 000 р.

Установка эластичного зуба-эспандера для тренировки желваков – 3 000 р.

Аренда слюноотсоса – 500 р./час

Аренда золотых зубов – 10 000 р./час

Увеличение зубов – 10 000 р.

Регулировка межзубных интервалов, настройка свиста, цыканья – 1 000 р.

Вклининг зубов между зубов – 2 500 р.

Установка голограмм зубов – 5 000 р.

Установка дополнительного ряда зубов – 400 000 р.

Подарочный зуб с гравировкой – 20 000 р.

Мудрение зубов (обучение зубов мудростям) – 3 000 р.

Установка разводного моста – 50 000 р.

Установка «пляшущего» моста – 100 000 р.

Разрушение зуба направленным взрывом – 3 500 р.

Панихида по удалённым зубам – 1 000 р.

Влажная уборка ротовой полости – 100 р.

Алексей Кивокурцев