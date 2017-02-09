Областная газета
Общество 9 февраля 2017, 00:00

Нам – по зубам!

Алексей Кивокурцев

Сюжет

«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно
Эта субботняя рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один месяц. На радость читателям.



  • Опубликовано в №24 от 08.02.2017

Сегодня – международный день стоматолога. В честь этого события скипидарская клиника «Быстрозубы» предлагает всем горожанам ряд новых недорогих услуг!

  • Первичная консультация (обсуждение стоимости нормо-часа) – 500 р./час
  • Реконсультация (бесплатная повторная консультация) – 2 000 р.
  • Анализ состояния зубов визуальным способом – 1 000 р.
  • Замена (удаление, лечение) стоматолога – 2 000 р.
  • Пломбирование каналов мороженым (пломбиром) – 1 000 р.
  • Коронация зубов – 15 000 р.
  • Профессиональная чистка полости кошелька – 60 000 р.
  • Стрижка зубной щётки – 500 р.
  • Обезбеливание зубов (окраска зубов «под орех») – 5 000 р.
  • Окраска (краснение) дёсен – 10 000 р.
  • Монтаж, восстановление, протезирование зубного камня (итальянская металлокерамика) – 10 000 р.
  • Продувка ротовой полости азотом (аргоном) – 1 000 р.
  • Обсуждение прикуса – 1 000 р.
  • Удаление прикуса – 20 000 р.
  • Бурение зубных скважин на нервы – 1 000 р.
  • Прокладка кабеля в зубном канале – 3 000 р.
  • Установка люка на зубной канал – 2 000 р.
  • Проведение сети Интернет в ротовую полость – 3 000 р.
  • Заливка фундамента зуба в несъёмную опалубку – 5 000 р.
  • Изготовление стрёмных и нестрёмных протезов – 10 000 р.
  • Лечение плоскозубия – 5 000 р.
  • Установка эластичного зуба-эспандера для тренировки желваков – 3 000 р.
  • Аренда слюноотсоса – 500 р./час
  • Аренда золотых зубов – 10 000 р./час
  • Увеличение зубов – 10 000 р.
  • Регулировка межзубных интервалов, настройка свиста, цыканья – 1 000 р.
  • Вклининг зубов между зубов – 2 500 р.
  • Установка голограмм зубов – 5 000 р.
  • Установка дополнительного ряда зубов – 400 000 р.
  • Подарочный зуб с гравировкой – 20 000 р.
  • Мудрение зубов (обучение зубов мудростям) – 3 000 р.
  • Установка разводного моста – 50 000 р.
  • Установка «пляшущего» моста – 100 000 р.
  • Разрушение зуба направленным взрывом – 3 500 р.
  • Панихида по удалённым зубам – 1 000 р.
  • Влажная уборка ротовой полости – 100 р.

Красная Бурда, день стоматолога

Алексей Кивокурцев

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