Нам – по зубам!

Сюжет
«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно
Эта субботняя рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один месяц. На радость читателям.
- Опубликовано в №24 от 08.02.2017
Сегодня – международный день стоматолога. В честь этого события скипидарская клиника «Быстрозубы» предлагает всем горожанам ряд новых недорогих услуг!
- Первичная консультация (обсуждение стоимости нормо-часа) – 500 р./час
- Реконсультация (бесплатная повторная консультация) – 2 000 р.
- Анализ состояния зубов визуальным способом – 1 000 р.
- Замена (удаление, лечение) стоматолога – 2 000 р.
- Пломбирование каналов мороженым (пломбиром) – 1 000 р.
- Коронация зубов – 15 000 р.
- Профессиональная чистка полости кошелька – 60 000 р.
- Стрижка зубной щётки – 500 р.
- Обезбеливание зубов (окраска зубов «под орех») – 5 000 р.
- Окраска (краснение) дёсен – 10 000 р.
- Монтаж, восстановление, протезирование зубного камня (итальянская металлокерамика) – 10 000 р.
- Продувка ротовой полости азотом (аргоном) – 1 000 р.
- Обсуждение прикуса – 1 000 р.
- Удаление прикуса – 20 000 р.
- Бурение зубных скважин на нервы – 1 000 р.
- Прокладка кабеля в зубном канале – 3 000 р.
- Установка люка на зубной канал – 2 000 р.
- Проведение сети Интернет в ротовую полость – 3 000 р.
- Заливка фундамента зуба в несъёмную опалубку – 5 000 р.
- Изготовление стрёмных и нестрёмных протезов – 10 000 р.
- Лечение плоскозубия – 5 000 р.
- Установка эластичного зуба-эспандера для тренировки желваков – 3 000 р.
- Аренда слюноотсоса – 500 р./час
- Аренда золотых зубов – 10 000 р./час
- Увеличение зубов – 10 000 р.
- Регулировка межзубных интервалов, настройка свиста, цыканья – 1 000 р.
- Вклининг зубов между зубов – 2 500 р.
- Установка голограмм зубов – 5 000 р.
- Установка дополнительного ряда зубов – 400 000 р.
- Подарочный зуб с гравировкой – 20 000 р.
- Мудрение зубов (обучение зубов мудростям) – 3 000 р.
- Установка разводного моста – 50 000 р.
- Установка «пляшущего» моста – 100 000 р.
- Разрушение зуба направленным взрывом – 3 500 р.
- Панихида по удалённым зубам – 1 000 р.
- Влажная уборка ротовой полости – 100 р.
Алексей Кивокурцев