Екатеринбурженка, забившая до смерти собственного ребёнка, проведёт в колонии 10 лет

Жительница Екатеринбурга и её муж признаны виновными в серии преступлений против своих собственных детей. Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, в зависимости от роли каждого из супругов, 46-летняя женщина и её 44-летний муж признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, неисполнении обязанностей по воспитанию детей, истязании несовершеннолетних и мошенничестве при получении социальных выплат. Судом доказано, что родители систематически оставляли детей на длительное время без присмотра, не обеспечивали их нормальным питанием, а также применяли к ним физические наказания за провинности и непослушание. В начале января 2015 года женщина избила одного из детей до такой степени, что ребёнок скончался. В ходе изучения всех обстоятельств случившегося было установлено, что супруги предоставили в органы социальной политики фиктивные справки об отсутствии доходов: это позволило семье получить пособия на сумму свыше 135 тыс. рублей. Теперь женщина проведёт в исправительной колонии 10 лет. С её мужем суд обошёлся мягче - он осуждён к исправительным работам, но от отбывания наказания освобождён по истечению срока давности.

У водителя, совершившего наезд на ребёнка в селе Останино, арестовали автомобиль. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, несмотря на то, что вина водителя не установлена, а врачи не зафиксировали у ребёнка ничего, кроме ушибов, у владельца Renault Logan оказалось 14 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. По 10 из них материалы из ГИБДД были уже направлены в службу судебных приставов. Прибывшие приставы арестовали автомашину, принадлежащую 43-летнему мужчине, а также его сотовый телефон. Кроме того, за неуплату административного штрафа в срок на водителя был составлен административный протокол по ст. 20.25 КоАП РФ, по которому суд вынес решение об уплате водителем штрафа в двойном размере.

В Первоуральске задержали грабителя, напавшего на женщину. Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанным оказался 30-летний житель Екатеринбурга. Установлено, что ранее судимый за разбой мужчина приехал в Первоуральск в гости к матери. Вечером он вышел прогуляться и увидел женщину с сумкой в руках. Подбежав к гражданке сзади, злоумышленник повалил её на землю, вырвал сумку, нанес несколько ударов руками и ногами в лицо и живот, после чего попытался скрыться, однако в его руках осталась лишь ручка от сумки, поэтому он вернулся к жертве, чтобы забрать добычу. В этот самый момент мимо проходил 30-летний местный житель, который бросился на помощь женщине. Вскоре к борьбе подключился и ещё один прохожий - 17-летний юноша. Вдвоем неравнодушные первоуральцы скрутили нападавшего и вызвали полицию. Впоследствии было установлено, что разбойник-рецидивист причастен, как минимум, к ещё одному нападению. В конце января в Первоуральске он напал на 70-летнего пенсионера - сбив с ног жертву злоумышленник забрал 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.