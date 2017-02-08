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Общество 8 февраля 2017, 20:13

Бесплатно — все виды лечения, кроме «красоты»

Не входят в перечень услуг по обязательному медстрахованию только лечение у ортодонта и имплантация зубов. Фото? Александр Исаков

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Здоровье уральцев
Новости здравоохранения Свердловской области, советы врачей, истории пациентов.



  • Опубликовано в №24 от 9.02.2017

Какие виды медицинских услуг в стоматологии оказываются бесплатно, по предъявлению полиса обязательного медстрахования?

Отвечает специалист Свердловского областного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена ДЕНИСЛАМОВА:

— Все виды стоматологического лечения и профилактических осмотров в государственных медицинских учреждениях области обеспечены Территориальной программой обязательного медстрахования. Не входят в эту программу только помощь ортодонтов и имплантация зубов. Обычно предлагается заплатить за другой вид пломбы, но пациент вправе от этого отказаться. Материалы для пломбирования зубов по программе ТФОМС — тоже качественные.

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