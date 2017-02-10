Госдума одобрила законопроект о бессрочной приватизации жилья

Депутаты Госдумы РФ в третьем окончательном чтении приняли поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.

По действующему законодательству бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта этого года. Изначально предлагалось продлить её до 2020 года только для крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. Однако незадолго до этого появилась инициатива сделать приватизацию бессрочной.

— В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее, — написал председатель правительства Дмитрий Медведев на своей странице в Фейсбуке. После заявления Медведева текст законопроекта был полностью изменён.