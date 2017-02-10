Областная газета
Общество 10 февраля 2017, 20:44

Госдума одобрила законопроект о бессрочной приватизации жилья

Депутаты Госдумы РФ в третьем окончательном чтении приняли поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.

По действующему законодательству бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта этого года. Изначально предлагалось продлить её до 2020 года только для крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. Однако незадолго до этого появилась инициатива сделать приватизацию бессрочной.

— В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее, — написал председатель правительства Дмитрий Медведев на своей странице в Фейсбуке. После заявления Медведева текст законопроекта был полностью изменён.

  • Опубликовано в №26 от 11.02.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (10 февраля)

Вот так примерно и происходил обмен Фрэнсиса Гэри Пауэрса на Рудольфа Абеля. Создателей советского фильма «Мертвый сезон» (1968) консультировал сам Рудольф Абель
55 лет назад американского лётчика, сбитого над Свердловском, обменяли на советского разведчика