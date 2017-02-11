Результаты революции надо сравнивать с тем, что натворили Керенский и Ко

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Опубликовано в №26 от 11.02.2017

Владимир Васильев, журналист «ОГ»:

– Говоря о последствиях революции 1917 года, все почему-то сравнивают социализм и царизм. Это чудовищная ошибка (или чудовищное передёргивание фактов — кому как больше нравится). Большевики не свергали монархию, её свергли поклонники либерализма и западных «демократий» — те, кого теперь называют «белоленточниками». А уже потом этих белоленточников низложили большевики. Так что результаты революции надо сравнивать не с тем, чего достигла Россия при царе-батюшке, а с тем, что натворили Керенскийи К0.

И при таком взгляде на события вековой давности оценка произошедшего в октябре 1917 года сразу становится однозначной.

Буржуазное временное правительство управляло страной восемь месяцев и за этот срок наглядно продемонстрировало свою, как написал в одном из предыдущих номеров «ОГ» Анатолий Вассерман, «полнейшую импотенцию». Оно сломало старую государственную машину, но не смогло создать новую. Решения, которые казались «правительству импотентов» спасительными, на деле только ухудшали положение. «Демократизация армии» (то есть отмена единоначалия) привела к тому, что воинские части стали неуправляемыми. Подчинённые отказывались выполнять приказы (а ведь тогда, напомним, шла война), солдаты чинили самосуд над офицерами, а главное — массово дезертировали — естественно, с оружием. Как следствие — преступность росла, словно цена на хлеб в голодные годы. В деревнях шли массовые самозахваты земель, в городах — голодные бунты, бесконечные забастовки, падение производительности труда... В стране царил хаос.

Нечто подобное происходит в последнее время на Украине. Ровно три года назад там победила своя февральская революция — Евромайдан. И начался такой же раздрай, как в Российской империи... Героизация бандеровцев, дискриминация русского языка, дикий рост тарифов на всё, что можно, всплеск преступности. В момент торжества «революции достоинства» всё это было ещё не реальностью, а только потенциальной угрозой, но три региона Украины — Крым, Донецк и Луганск — верно оценили перспективы развития страны под руководством «майдаунов» и решили соскочить с этого «поезда в ад».

Больше всех повезло Крыму — его приютила Россия. Спасла.

А для самой России в 1917 году таким спасителем стала Октябрьская революция... Или вы считаете, что у возвращения Крыма в состав России есть какие-то отрицательные для крымчан стороны?