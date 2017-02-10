Областная газета
Общество 10 февраля 2017, 20:33

Демидовские лауреаты-2016

Губернатор Евгений Куйвашев поздравляет учёных − лауреатов Демидовской премии за 2016 год: физика Валерия Рубакова, химика Юрия Золотова и археолога Вячеслава Молодина.

В пятницу 10 февраля в резиденции губернатора прошло торжественное награждение учёных − лауреатов Демидовской премии за 2016 год: физика Валерия Рубакова (на снимке слева), химика Юрия Золотова (второй слева), археолога Вячеслава Молодина (третий слева). Каждому из них губернатор Евгений Куйвашев по сложившейся с 1993 года традиции вручил дипломы и золотые медали в изящных малахитовых шкатулках. В денежном выражении премия составляет один миллион рублей, но в данном случае признание коллег (премия присуждается путём опроса учёных) гораздо дороже денег. 

Каждому из лауреатов «ОГ» посвятила отдельную публикацию в номерах за 8-10 февраля:  Юрий Золотов / Вячеслав Молодин / Валерий Рубаков 

  • Опубликовано в №26 от 11.02.2017 
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