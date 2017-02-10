Нетрезвый екатеринбуржец выпал из окна 5 этажа и остался жив

Криминальная хроника Свердловской области за 10 февраля.

Очередной житель столицы Среднего Урала «удачно» приземлился, упав с высоты порядка 15 метров и отделавшись при этом лишь травмами, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. По информации полицейских, инцидент произошёл вечером в четверг, 9 февраля около 18:30 в доме №25 по улице Титова. Мужчина был госпитализирован. По факту ЧП в настоящее время проводится проверка, однако, как отмечают очевидцы, от пострадавшего исходил характерный запах алкоголя. Возможно, от более тяжких последствий пострадавшего спасло то, что он упал не на асфальт, а на крышу припаркованной у дома машины.

Житель Богдановича, застреливший знакомого, предстанет перед судом. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, убийство произошло в ноябре прошлого года. По версии следствия, 43-летний обвиняемый, находясь в салоне автомашины Daewoo Nexia у автодороги Екатеринбург - Тюмень, убил выстрелом из охотничьего ружья ТОЗ 12 калибра своего 32-летнего знакомого, с которым с которым был в неприязненных отношениях, после чего спрятал труп в лесу. В правоохранительные органы обратились родственники убитого, написав заявление о безвестном исчезновении мужчины. В ходе изучения всех обстоятельств убийца был изобличён и сознался в содеянном. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Под Алапаевском задержан подозреваемый в грабеже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в четверг, 9 февраля, в дежурную часть ОВД Алапаевска обратилась 58-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее деньги. Потерпевшая рассказала, что проживает в частном доме, расположенном в селе Толмачёво. В начале февраля к ней в гости приехали друзья, среди которых был незнакомый мужчина. Во время застолья хозяйка дома заснула, чем и воспользовался злоумышленник, похитивший кошелёк с деньгами из сумки потерпевшей. Как оказалось, гость - неработающий и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 43-летний местный житель. Свою вину в содеянном он полностью признал и пояснил, что похищенные из кошелька 800 рублей потратил на спиртное. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).