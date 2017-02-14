Архивное дело в 1917 году больше приобрело, чем потеряло

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Александр Капустин, начальник управления архивами Свердловской области:

— Удивительно, но факт: в царской России не было единой государственной архивной службы. Все документы хранились в ведомствах — министерствах, департаментах, организациях, компаниях. Не было единой методики хранения, классификации материалов. Это создавало массу проблем — с хранением, например. Где затопит, где сгорит. Порой нужный документ было невозможно найти, а бывало, что хозяева их просто уничтожали, считая малоценными. Большое количество важнейших архивов были утрачены безвозвратно, а после Февральской революции этот процесс только усилился. Временному правительству централизовать архивное дело не удалось. Созданный в марте 1917 года в Петрограде Союз архивных деятелей готовил такую реформу, но к делу приступить не успел — наступил октябрь.

Что творилось между февралём и октябрём, можно показать на примере архивов охранного департамента в полиции, «охранки», как её называли революционеры. Между тем там служили толковые офицеры, и не только с агентурой работали, но и регулярно писали властям аналитические записки о настроениях и состоянии дел в империи. Предсказали и февральские, и октябрьские события, но ни царь, ни Временное правительство на сигналы не реагировали, а может, и сделать ничего уже не могли. И «охранка», понимая, что множество людей может оказаться под смертельной угрозой, уничтожила огромное количество документов. Уголовники буквально охотились за полицейскими архивами и картотеками и тоже их уничтожали.

После Октября отечественные архивы оказались на краю гибели — страну захватила волна вандализма, многие р-революционеры считали, что старый бумажный хлам нужно выбросить и начать жизнь с чистого листа.

Но большевики, особенно Ленин, быстро одумались. И уже 11 (24) ноября 1917 года декретом ВЦИК и Совнаркома все архивы были переданы городским и земским властям, взяты под охрану.

В декретах о национализации заводов и фабрик был пункт и о национализации архивов. Советское государство позаботилось и о сохранности документов высших органов власти. Был создан 2 апреля 1918 года Центральный комитет по управлению архивами, 1 июня 1918 года вышел декрет об организации архивного дела в РСФСР. И эти решения начали воплощаться, но началась Гражданская война, и по-настоящему архивная реформа пошла только после неё.

Отдельная тема — церковные архивы и приходские, или метрические книги. Большевики отделили церковь от государства, но все эти документы тоже национализировали, и это сейчас единственный источник для составления семейных генеалогий.

Так что надо признать, архивное дело в 1917 году больше приобрело, чем потеряло, хотя без потерь не обошлось. После многих преобразований на сегодняшний день мы имеем достаточно эффективную, в несколько уровней, государственную архивную службу, которая подчиняется президенту. А начало было положено именно в 1917 году…