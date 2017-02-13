Областная газета
Общество 13 февраля 2017, 19:19

Минобрнауки РФ начинает борьбу с преступностью среди подростков

  • Опубликовано в №27 от 14.02.2017 

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписала приказ о создании рабочей группы по предотвращению криминализации школьников. В группу войдут чиновники министерства, представители правоохранительных органов, члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека и общественных организаций.

— Самое большое влияние на подростков криминальные элементы оказывают в Сибири, Приморье, Поволжье и на Урале. Это курируют воры в законе и так называемые положенцы — люди, получившие особые полномочия от «законников», — рассказал «Известиям» вошедший в группу председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

С этой целью криминалитет широко использует Интернет и видеохостинги. Для профилактики необходима как оперативная работа полиции, так и развитие инфраструктуры небольших городов и сёл, где надо строить и развивать спортивные и культурные центры для молодёжи.

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