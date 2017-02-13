Областная газета
Общество 13 февраля 2017, 19:17

В Википедии объявлена неделя Свердловской области

Скалы реки Чусовой. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Группа свердловчан, постоянных авторов Википедии, объявила неделю Свердловской области с 13 по 19 февраля и призывает уральцев принять в ней активное участие.

Подобные акции уже успешно прошли в Пермском крае, Саратове, Волгограде и Воронеже. Проводятся они с единственной целью — для популяризации родного края.

— Люди как-то уже привыкли к Википедии, — рассказал «ОГ» один из активных авторов народной энциклопедии екатеринбуржец Леонид Макаров. — А ведь это уникальный, беспрецедентный информационный проект. Ресурс часто критикуют за ошибки, неточности. Но он тем и хорош, что погрешность можно быстро исправить, а что ещё может быть интереснее, чем поиск истины? Тематическую неделю объявила группа инициативных авторов — например, супруги Александра и Евгений Смирновы. Они каждую неделю куда-нибудь ездят, а потом рассказывают об увиденном. Так, в селе Травянском углядели заброшенный храм, оказалось, он имеет культурную ценность. Иван Абатуров специализируется на истории и международной тематике. Ваш покорный слуга пишет больше на экономические темы. Нам просто интересен этот вид творчества, и мы призываем присоединяться к нему всех любопытствующих…

Инициаторы даже предлагают ряд интересных, по их мнению, тем:

  •  Пересмотрим год основания Екатеринбурга с 1723-го на год основания поселения Уктус в 1702 году или посёлка Шарташ в 1672 году? В Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском после таких исследований даты основания городов были перенесены.
  • Места, где переплелись легенды и загадочные истории, например, Смолинская пещера и порог Ревун на реке Исеть.
  • Недавно созданная в Википедии статья-список «Авиационные происшествия на Урале». Этот печальная тема ещё не проработана, и список можно пополнить.
  • Исследуем и посещаем старинные заводы Урала или то, что от них осталось.
  • Ищем заброшенные рудники и карьеры.
  • Воспоём красоты реки Чусовой, расскажем о её «железных караванах», скалах-бойцах.
  • Забытые и неизвестные храмы в нашей области.
  • * Дополним списки уральцев — Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда.
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