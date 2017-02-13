В реке Чусовой нашли тело убитой женщины

В реке Чусовой обнаружили тело женщины, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. По версии следствия, в ночь на 12 января 45-летняя жительница Шалинского района выпивала с 42-летним и 27-летним знакомыми, которые позже надругались над ней и забили до смерти. Труп они завернули в ковер и сбросили в полынью. Через некоторое время удалось задержать одного из подозреваемых. Он указал, где находится упомянутая полынья. Труп извлекли. Позже задержали второго подозреваемого. Сейчас оба содержатся под стражей. Им, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по статьям «убийство с целью скрыть другое преступление», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера».

В результате ДТП на Среднем Урале пострадали четыре человека, сообщает отделение пропаганды УГИБДД Свердловской области. По данным полиции, авария случилась вечером 12 февраля на шестом километре дороги «Туринск – Луговая – Коркинское». Автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cruze. В больницу с переломами попали 33-летний шофер иномарки и 17-летний пассажир ВАЗа. 24-летний водитель отечественной легковушки и 34-летняя пассажирка Chevrolet отделались ушибами и ссадинами.

Под Нижним Тагилом ищут 35-летнего мужчину, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. 3 февраля Артём Суетнов ушёл из дома, расположенного на улице Радужной в посёлке Горбуново и с тех пор его не видели. Гражданин был в фуфайке или старом чёрном пуховике и валенках. Родственники не смогли его обнаружить и обратились в полицию.