Евгений Куйвашев подарил красноуфимской школьнице хаски

Фото: Павел Ворожцов

Во вторник губернатор Евгений Куйвашев исполнил заветную мечту красноуфимской девятиклассницы Полины Якимовой. Глава региона привёз ей щенка хаски, о котором девочка мечтала несколько лет. По словам Полины, она просматривала все объявления о продаже питомцев в родном городе, но не смогла ничего найти. Тогда, накануне Рождества, девочка написала письмо губернатору.

— Читала, что у некоторых ребят исполнились заветные желания, очень хотелось и самой поверить в чудо, — рассказывает Полина.

Мечта сбылась уже через месяц. Полину вместе с мамой и младшим братом пригласили в администрацию городского округа. Породистого щенка из питомника Полине привёз и передал лично в руки Евгений Куйвашев, что стало для семьи полной неожиданностью. Чтобы новый член семьи прижился на новом месте, Полина, по народному обычаю, отдала губернатору монетку, а на память вручила сувенир — тарелочку с видами Красноуфимска.

Барби — так решили назвать питомицу — вовсе не смущалась из-за всеобщего внимания, охотно позировала на фотокамеры. Уже через десять минут юная хозяйка отправилась с питомицей на прогулку перед администрацией