Железные дороги стали безопаснее

За 2016 год Уральская транспортная прокуратура зафиксировала 5 164 преступления, половину – в сфере экономики. Фото: Алексей Кунилов

В 2016 году количество инцидентов на железной дороге на Урале сократилось почти вдвое – стало меньше не только проблем с техникой, но и преступлений в пригородных поездах, на вокзалах. А вот уровень непредвиденных ситуаций с воздушным транспортом остался прежним. Из-за нарушений авиакомпании были оштрафованы более чем на миллион рублей.

В прошлом году Уральская транспортная прокуратура зарегистрировала 665 событий, связанных с нарушениями законности на Свердловской и Южно-Уральской железных дорогах, в 2015 году их было 1 049.

– Не было ни одного происшествия, связанного с перевозкой пассажиров, – сообщил «ОГ» заместитель уральского транспортного прокурора Максим Гришаев. – Крушений на железнодорожном транспорте мы не отмечаем уже несколько последних лет, самое серьёзное из ЧП – сход грузовых вагонов с рельсов.

Первый заместитель главного уральского транспортного прокурора Сергей Забелов пояснил: в последние годы старые локомотивы активно меняют на новые, улучшается инфраструктура. За последние три года по требованиям прокуратуры на Урале заменили более 250 километров железнодорожных путей, провели капремонт более 80 остановочных платформ. Переезды снабжаются видеокамерами. Стало меньше преступлений в пригородных поездах и на вокзалах, поскольку качественнее работает система безопасности.

Штрафы остаются действенным способом прекратить нарушения для представителей авиакомпаний. Прокуратура оштрафовала их в 2016 году более чем на миллион рублей. В прошлом году на Урале произошло 222 непредвиденных ситуации с воздушным транспортом – примерно столько же, сколько год назад.

Инциденты касались переноса вылета из-за неисправности судна, возвращений в аэропорт по техпричинам. Напомним, в конце декабря самолёт авиакомпании Azur Air при попытке взлёта на 20 метров выкатился за пределы взлётной полосы («ОГ» от 22.12.16).

Среди выигранных исков по защите прав потребителей в 2016 году выделялось требование о возмещении морального вреда к авиакомпании «Победа» – она запретила многодетной семье взять на борт трёхмесячного ребёнка. Правила авиакомпании расходились с законодательством России, и суд обязал выплатить семье 160 тысяч рублей штрафа. «Победа» была вынуждена изменить правила перевозки пассажиров так, чтобы они соответствовали закону РФ.