В дорожной аварии под Ачитом пострадали пять человек

В лобовом столкновении под Ачитом пострадали пятеро жителей Пермского края и Владимирской области. 14 февраля в 9:35 на 187 км автодороги Пермь – Екатеринбург 58-летний водитель Chevrolet Niva с пермскими номерами при выполнении обгона не убедился в том, что встречная полоса свободна, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомашиной Hyunday Solaris, за рулём которого находился 52-летний житель Владимирской области. По информации ОблГИБДД, в результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 5 человек: оба водителя и трое пассажиров автомобиля Chevrolet Niva. Тяжелее всего пострадал один из пассажиров “нивы” - у него перелом грудной клетки, и водитель “соляриса” - у него перелом рёбер, разрыв лёгкого и пневмоторакс. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Ачитского и Красноуфимского районов. Проводится дознание.

Туринец, убивший знакомого и сбросивший его тело в колодец, проведёт в колонии 10 лет. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, 27-летний житель Туринска признан виновным в совершении убийства. Следствием и судом установлено, что в марте 2016 года подсудимый, будучи в гостях, распивал спиртное в одной из квартир дома по улице Казарма. В ходе застолья между ним и 27-летним мужчиной произошел конфликт. Поводом для ссоры стало то, что оппонент словесно оскорбил хозяйку квартиры. Подсудимый вооружился кухонным ножом и нанес обидчику хозяйки множественные ранения, после чего завернул труп в ковер, вытащил на улицу и сбросил в колодец. Испачканный кровью ковер подсудимый сжег. Изначально убийца вину признавал, но после от показаний отказался и попытался перевалить ответственность на мужа хозяйки. Тем не менее, вина его была доказана, что позволило суду приговорить убийцу к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Полевском газовые мошенники заставляют граждан проводить ненужные работы. Как сообщает пресс-служба Газэкс, проходимцы под видом сотрудников «горгаза», проникают в квартиры якобы для проверки газового оборудования и буквально в приказном порядке заставляют граждан прибегать к их услугам. Замена шлангов, установка газовых счетчиков и другие работы осуществляется по ценам в разы большие, нежели у официальной газовой службы. В большинстве случаев оказывается, что эти услуги были потребителям вовсе не нужны. Неизвестные расписываются в абонентских книжках потребителей газа, делая пометки под вымышленными именами о якобы проведенной проверке. Ранее прокуратурой Свердловской области выявлены нарушения федерального законодательства в деятельности организации «Урал Газоучёт», удостоверения которой предъявляют мошенники. В суд направлено исковое заявление об обязании прекратить незаконную деятельность по установке газовых счётчиков и другого газового оборудования.

Тавдинские полицейские изъяли у граждан более килограмма пороха. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, у 26-летнего жителя Тавды изъяты четыре банки с охотничьим бездымным порохом, общий вес которых составил 828 граммов. Гражданин, изначально утверждавший, что ничего противозаконного не хранит, объяснил стражам порядка, что порох нашёл на берегу реки Азанка еще в 2013 году, однако опасную находку сдавать в органы внутренних дел почему-то не стал и все это время хранил у себя. Второй случай был зафиксирован в деревне Мостовка - 432 грамма пороха хранилось у 75-летнего местного жителя. Пенсионер ранее имел разрешение на охоту, однако, сдав ружьё, порох зачем-то решил оставить себе. Возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Обоим мужчинам грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.