Шестой элемент

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №29 от 16.02.2017

Обычно в качестве основных элементов питания растений упоминают три — азот, фосфор, калий. К ним всё чаще добавляют кальций и магний. Также в последнее время на планку макроэлемента, по мнению учёных, претендует ещё и кремний — шестой макроэлемент.

Доказано, что он участвует в построении защитных стенок, покрывающих растения, повышает их защитные функции к действию гербицидов, к болезням, вредителям. И самое интересное — помогает удерживать влагу в почве и улучшает доступность фосфора для растений. Механизм взаимосвязей здесь таков: фосфор плохо растворим, но благодаря кремниевой кислоте его растворимость улучшается. А фосфор — это тот элемент, который необходим для формирования плодов — от него зависит их вызревание, их сладость.

Вот почему сегодня всё чаще даются рекомендации по внесению в почву кремниевого удобрения. Это может быть в том числе так называемый агрокремний. У нас в области есть месторождение, где его добывают, оно представляет собой остатки древних диатомовых водорослей.