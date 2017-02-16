Областная газета
Общество 16 февраля 2017, 06:00

Управление делами президента запустит продуктовый бренд «Кремлёвское качество»

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С апреля 2017 года под новой торговой маркой будут продаваться молочная продукция и бакалея, прошедшие независимый контроль качества, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

Таким образом Управление делами Президента России будет способствовать продвижению отечественных производителей, включая малый и средний бизнес, которые будут признаны добросовестными поставщиками. Их товары будут позиционироваться в ценовом сегменте «средний плюс».

– Основная идея данного проекта заключается в постоянном отборе на базе «зонтичного бренда» товаров с высоким качеством, которые будут доступны не только покупателям в подведомственных Управделами предприятиях, но и рядовым потребителям в торговых сетях, – сказала Елена Крылова.

  • Опубликовано в №29 от 16.02.2017
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