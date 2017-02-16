Дед служил в Белой армии, но за труд в годы войны был награждён орденом Трудового Красного Знамени

Опубликовано в №29 от 16.02.2017

Владимир Кислых, краевед, историк, Махнёвское муниципальное образование:

— Не могу объективно судить о том, что отняла у нас и что дала нам революция и советская власть, потому что я сам родился в 1952 году — после войны. И у меня было счастливое детство, я был октябрёнком, в школу шёл с радостью. И при советской власти прожил до 39 лет. Горы можно свернуть за это время, что, по моим меркам, я и делал…

Закономерным финалом внутренней и внешней политики Российской империи в начале XX века стали Февральская и Октябрьская революции. 130 миллионов населения, из них 85 процентов крестьян, поверили в светлое будущее. На второй план тут же отошла религия. Ведь большевики светлое будущее обещали уже завтра. А православие обещало блага где-то очень далеко…

Большевики предложили народу привлекательные лозунги: «Мир — народам, земля — крестьянам, вся власть — Советам!» и подкрепили их соответствующими законами. Этим новая власть и обеспечила себе победу. В кратчайшие сроки была ликвидирована всеобщая безграмотность, создана широкая сеть школ крестьянской и рабочей молодёжи, техникумов, вузов. В 1930-е годы Советский Союз провёл масштабную индустриализацию, тем самым был заложен фундамент новой социалистической экономики, что и сыграло решающую роль в победе над фашистской Германией.

В послевоенные годы советские люди с энтузиазмом приступили к мирному строительству. Но! Энтузиазм и героизм трудовых буден постепенно сменился равнодушием. Кризис общественного сознания в 70–80-е годы, а также отрицательные явления в экономике привели к событиям 90-х годов.

Но тем, кто негативно оценивает грандиозный социальный эксперимент большевиков, кто мажет одной чёрной краской 74 года советской власти, хочу сказать: наш мир цветной и многогранный. В военном билете моего деда запись — «Служба в Белой армии», а в 1946–1947 годах его наградили орденом Трудового Красного Знамени и медалью за доблестный труд во время войны… Мой отец во время войны попал в плен. После освобождения в 1944 году он прошёл все мыслимые фильтры УНКВД, но со слезами встретил известие о смерти Сталина, тогда как его друг, всю войну прослуживший политработником, при этой новости пустился от радости в пляс.

Всё неоднозначно. У нас в деревне Топоркова сейчас хотят поставить памятник предводителю кулацкого мятежа в 20-е годы. С инициативой выступил его внук. А ведь местные жители в нескольких поколениях помнили, как эти мятежники расправились с ребятами из города, из продотряда. Они вспарывали им животы и набивали пшеницей. Вот такая расправа. Палачей расстреляли тогда, конечно. Но нужно ли сейчас ставить им памятник? Большой вопрос…