В Первоуральске задержана автолюбительница, сбившая пешехода и скрывшаяся с места ДТП. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в минувший вторник, 14 февраля, на улице Бурильщиков в Первоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал 44-летний пешеход. Как сообщили очевидцы, автомобиль Lada Granta двигался с превышением скорости, машину занесло и бросило на пешехода, шедшего по краю проезжей части. Автомобилист с места ДТП скрылся. В результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность нарушителя - им оказалась 24-летняя местная жительница. Экспертиза показала, что девушка находилась за рулём машины, будучи в нетрезвом состоянии, а за три года своего водительского стажа умудрилась 15 раз нарушить правила дорожного движения. Гражданку доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности сразу же по нескольким статьям КоАП РФ: по части 2 статьи 12.27 (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия) автолюбительницу на 1,5 года лишили права управления транспортными средствами, по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата ранее наложенного административного штрафа) - арестовали на сутки. По части 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) вынесет решение суд: с учётом лишения прав свердловчанке грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Житель Талицы, насмерть забивший пенсионерку, отправлен в колонию на 15 лет. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, 36-летний житель города Талица, работавший ранее грузчиком, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Следствием и судом установлено, что в июне 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через забор проник во двор дома по улице Калинина в городе Талица, где проживала 73-летняя женщина. Злоумышленник знал, что накануне женщина получила более 40 тысяч рублей пенсии за несколько месяцев. С целью хищения денег пподсудимый вооружился валявшейся во дворе деревянной палкой и постучал в двери дома. Вышедшей на стук хозяйке жилья он нанёс удар палкой по голове, после чего затащил женщину в дом. Находясь в жилище, злоумышленник потребовал от потерпевшей сказать ему, где находятся деньги. Однако пострадавшая отказалась сообщать ему об этом, тогда нападавший нанес ей множественные удары палкой по различным частям тела. От полученных повреждений женщина погибла на месте происшествия. Злоумышленник обыскал дом, но денег не нашел, после чего покинул жилище.

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в нападении на пенсионерку. Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, 11 февраля около 16:00 в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от 72-летней местной жительницы. Пенсионерка заявила, что на неё напали двое мужчин, которые на время сняли у неё комнату: злоумышленники ударили пожилую женщину по голове, обыскали квартиру и унесли три сотовых телефона на общую сумму 39 тысяч рублей. С похищенным нападавшие скрылись с места преступления. В результате оперативных мероприятий были задержаны двое мужчин, 38 и 39 лет, постоянно проживающие в Омской и Оренбургской областях. Оба пояснили, что в Екатеринбурге находились проездом, квартиру сняли на несколько дней, после чего намеревались ехать навестить своего друга в другой регион страны. За жильё они платить не хотели и пошли на криминал. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Нападение на полицейского суд оценил в 35 тысяч рублей. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, 26-летний житель села Решетниково Слободо-Туринского района признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Установлено, что 4 октября 2016 года подсудимый вместе со своим приятелем находились на массовом мероприятии «Осенний бал», проходившем в Доме культуры села Решетниково. Приятель подсудимого, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры пригрозил одному из местных жителей убийством. К Дому культуры прибыл участковый уполномоченный полиции, который принял решение о составлении протоколов об административном правонарушении в связи с нахождением молодых людей в общественном месте в нетрезвом виде. Однако парни отказались давать объяснения, при этом они сели в автомобиль, принадлежащий одному из них. 26-летний злоумышленник сел за руль машины и запустил двигатель. Пытаясь воспрепятствовать отъезду молодых людей, страж порядка встал впереди машины, однако злоумышленник несколько раз наехал на него. После этого подсудимый вышел из машины и толкнул полицейского. Приговором суда, вступившим в законную силу, подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.