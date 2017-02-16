В Екатеринбурге девятиклассница получила травму во время школьного урока

Полиция ведёт проверку по факту инцидента, который произошёл в четверг, 16 февраля, в средней школе на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге. Как сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД, по предварительным данным, на уроке в 9 классе проходила викторина. Один из мальчиков, шутя, убрал стул из-под своей одноклассницы, когда та собиралась присесть. Девочка упала и сильно ударилась. Школьница доставлена в медицинское учреждение. В рамках начатой проверки сотрудники полиции опрашивают одноклассников пострадавшей, а также преподавательский состав образовательного учреждения.

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга на пешеходном переходе сбили женщину. Как сообщили представители городской полиции, 54-летний водитель автомашины Citroеn при движении со стороны улицы Амундсена в сторону Чкалова на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 40-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение с ушибами и травмой головы. По обстоятельствам данного ДТП будет проведено дознание.

В екатеринбургском метро школьник сломал ногу при падении на рельсы. По информации отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошёл около полудня на станции “Геологическая”. Совместными усилиями очевидцев и подоспевшего наряда полиции школьника подняли на платформу. Вызванная бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где у него был диагностирован перелом левого тазобедерного сустава. Как установлено в ходе проверки, учащийся второго класса стоял на платформе и разговаривал по телефону. Увлекшись разговором, ребёнок подошёл слишком близко к краю платформы, оступился и упал вниз. В настоящее время угрозы жизни пострадавшего нет.