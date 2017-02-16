Поздравляем фивральских юбеляров!

ТОМАСУ ЭДИСОНУ

Уважаемый Томас Самуэльевич!

Поздравляем Вас с Вашим светлым, благодаря Вам же, днём рождения! Изобретённый Вами свет светит нам до сих пор, а изобретённая Вами же лампочка дала возможность заработать на пари многим азартным людям, а также травматологам.

«Красная бурда»

ЧАРЛЬЗУ ДАРВИНУ

Уважаемый Чарльз Робертович!

Поздравляем Вас с днём рождения и благодарим Бога за то, что он сотворил Вас из обезьяны. Молимся за Вас денно и мощно. Интересно, существует ли эволюция на том свете, и на какой Вы теперь стадии?

«Красная бурда»

С. П. КАПИЦЕ

Уважаемый Сергей Петрович!

Вы внесли невероятный вклад в очевидное! На глазах у миллионов советских людей Вы по капице выдавливали из себя невежду и в конце концов из обыкновенного профессора и академика превратились в популярного телеведущего! Поздравляем Вас!

«Красная бурда»

ЙОКО ОНО

Уважаемая Йоко Эйсукевна!

Поздравляем Вас с шестым 14-летием! В день Вашего рождения хочется вспомнить о Вашей многолетней непримиримой борьбе с таким позорным явлением 60–70-х годов двадцатого века, как «Битлз». Только благодаря Вам и Вашим связям с Дж. Ленноном период распада группы сократился в несколько раз. Вы смогли остановить мировое безумие, называемое битломанией, за что мы, поклонники «Роллинг стоунз», Ю. Лозы и «Песняров», до сих пор вам благодарны.

«Красная бурда»

ИВАНУ КРЫЛОВУ

Любезнейший Иван Крылов,

Известный русский баснослов!

С тем, что зимой Вы родились,

Поздравить мы Вас собрались!

Собрались с духом, ручку взяли,

И вот — Вам басню написали!

Мораль:

И в двести сорок восемь лет в обед

Желаем старческих и творческих побед!

«Красная бурда»

СИНДИ КРОУФОРД

Уважаемая Синди Джоновна-Дэновна!

Поздравляем Вас с 51-летием, а перед глазами всплывают плакаты с Вашим творчеством. Глядя на них, мы всякий раз представляли себе (да и сейчас нет-нет да и представим) наши успехи с Вами. Благодаря Вашим очевидным на постерах и вкладышах от жвачки талантам мы неоднократно взрослели прямо у Вас на глазах. Желаем Вам всего крепкого и здоровья!

«Красная бурда»

ДМИТРИЮ МЕНДЕЛЕЕВУ

Уважаемый Дмитрий Иванович, сердечно поздравляем Вас с днём рождения!

Невозможно трезво пере-оценить значение напитка, изобретённого Вами для потомков и их друзей. Именно им мы периодически отмечаем и другое Ваше не менее великое изобретение.

Лежите спокойно и счастливо! Надеемся, что Вы и сейчас во сне что-нибудь придумаете!

«Красная бурда»

МАКСИМУ ЛЕОНИДОВУ

Уважаемый Максим Леонидович! Поздравляем Вас с 55-летием!

Не «Секрет», что в последние годы, но до этого-то точно «Секрет», на песнях которого мы и выросли. Вашу «Сару Барабу» знает каждая корова Му в нашей стране Ру.

Оглядываясь на Ваше творчество, так и хочется посмотреть, не оглянулись ли Вы, чтоб посмотреть, не оглянулись ли мы… Желаем, чтобы дела отлично, как обычно, без бэ. И чтоб кричать тебе на весь троллейбус: «Привет!»

«Красная бурда»

БОБУ МАРЛИ

Уважаемый Боб Норвалович!

Кайфово, что сегодня вся туса отмечает Вашу днюху! Знали бы раньше, что она сегодня, маковой соломки бы Вам подстелили. Ведь мы вкурили Вашу музыку с косяком матери. Несмотря на то, что укурение убивает, Ваше дело живёт. Дунем здоровы!

«Красная бурда»

АРКАДИЮ УКУПНИКУ

Уважаемый Аркадий Семёнович!

От имени российской молодёжи поздравляем Вас с днём рождения! В этот знаменательный день хочется ещё и ещё раз спросить: «А Вы кто?». И почему родаки всегда ржут при Вашем упоминании? И что это за история со съеденным паспортом?

С уважением и недоумением «Красная бурда», молодёжное крыло

ЭНЦО ФЕРРАРИ

Уважаемый Энцо Альфредович! Поздравляем Вас со 119-летием!

Ваши надёжные и практичные автомобили очень популярны в нашей стране. Желаем им многая лошадиная сила и долгих лет жизни на российских дорогах!

«Красная бурда»

ГЕНРИХУ РУДОЛЬФУ ГЕРЦУ

Уважаемый Генрих Рудольф Густавович-Фердинандович! Поздравляем Вас со 160-летием со дня рождения!

Трудно переоценить Ваш вклад в наши розетки. Обозначение Вашего имени — Hz — знают люди во всём мире. Однако краткое начертание Вашей фамилии не укорачивает Ваших заслуг перед электричеством и другими волновыми процессами.

Трясём Вашу руку с частотой 20 килоВас!

«Красная бурда»