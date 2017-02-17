Кассовый подход

Кассовый (а можно сказать, и классовый) подход стал обычным делом уже не только в вузах, школах, но и в детских садах. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №31 от 18.02.2017

В Свердловской области родители жалуются на то, что организация дополнительных занятий в детсадах ущемляет их права. Пакеты дополнительных услуг, которые оплачиваются отдельно, но по желанию, призваны расширять кругозор детей. Но из-за того, что в детсадах нет лишних помещений и преподавателей, дети, чьи родители не оплатили такие услуги, на занятиях сидят в сторонке от сверстников.

Прецеденты

В прошлом году в детском саду комбинированного типа № 50 в Екатеринбурге детям, чьи родители не оплатили дополнительные услуги, запретили участвовать в детском утреннике. По обращению родителей в дело вмешалась прокуратура. Аналогичная проблема возникла на днях в Нижнем Тагиле. Родители воспитанников детсада №122 «Маячок» пожаловались в «ОГ» на то, что во время проведения платных занятий их дети сидят на скамеечках.

— Мы все вносим родительскую плату, значит, и занятия пусть проводят для всех, не делят детей на первый и второй сорт, — возмущаются мамы. — Мы не знаем, по чьему указанию детсады занимаются коммерцией и куда идут собранные деньги.

В прошлом году поток возмущения вызвал ролик, где екатеринбугский воспитатель посреди утренника садит троих детей, не оплативших за услуги хореографа, на стульчики. Остальные воспитанники продолжают танцевать. После этого случая детский омбудсмен Игорь Мороков провёл проверки по жалобам родителей.

— В наших муниципальных дошкольных учреждениях сегрегация проявляется по-разному, — рассказывает Уполномоченный по правам ребёнка, — в некоторых детских садах воспитанникам устраивают раздельное питание. Одних кормят по обычному скромному меню, других — по улучшенному, в которое включены дополнительные продукты, оплаченные родителями. Есть детсад, где заявляют, что «дети тех родителей, которые не внесли дополнительные взносы, пользоваться туалетной бумагой не будут, а на занятиях будут рисовать только простыми карандашами». В других учреждениях привычна следующая картина: одни дети из группы средь бела дня идут заниматься творческим развитием (танцы, рисование), поскольку их родители это оплатили, другие — в это же время организуют свой досуг самостоятельно.

И дни рождения детям справляют в детсадах по-разному: чем выше взнос, тем пышнее праздник, и даже в Новый год ухитряются рассортировать. Например, в одном из кушвинских садиков на новогоднем утреннике Дед Мороз принёс подарки и стал раздавать их детям. Наивный дедушка не знал, что за презент отдали деньги не все родители. Воспитатели тут же отобрали подарки у незаплативших и отдали заплатившим. Процесс сопровождался детским рёвом.

Дети, чьи родители не оплатили дополнительные услуги, зачастую остаются в стороне и вынуждены развлекать себя сами. Фото: Алексей Кунилов

Позиция детских садов

Все подробности про оказание платных услуг «ОГ» рассказали в управлении образования Нижнего Тагила. Выяснилось, что ежемесячная родительская плата составляет 1 750 рублей (одна из самых низких в регионе). Эти средства направляются на питание, покупку средств гигиены. Обучение в рамках основной программы дошкольного образования ведётся бесплатно. По инициативе родителей детсад, имеющий лицензию, может оказывать платные услуги. Чаще папы и мамы хотят, чтобы их наследники развивались творчески, занимались спортом и исправляли дефекты речи.

Детсады зарабатывают до 100 тысяч рублей в месяц и тратят средства на зарплату педагогам, ведущим занятия, коммунальные услуги и укрепление материальной базы. Часто на заработанные средства приобретаются товары, которые обычно «не вписываются» в скромные детсадовские бюджеты: игровые комплексы, конструкторские наборы, спортивный и театральный реквизит.

А как же вопрос, заданный мамами, про этичность занятий платников на глазах бесплатников?

— Для проведения дополнительных образовательных услуг используются отдельные помещения: изостудия, бассейн, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя, кабинет логопеда, педагога-психолога, — пояснила, как должно быть, руководитель сектора по организации и развитию дошкольного образования Татьяна Мезенина.

Воспитатели «схитрили»?

На вопрос, почему это условие не соблюдается, заведующая детсадом «Маячок» Марина Хуртина ответила честно:

— Тому, чтобы дети смотрели, как занимаются другие, у меня два объяснения. Либо группа большая, и педагог разделил воспитанников на подгруппы, либо воспитатели «схитрили» и провели занятия во время основного рабочего дня, что запрещено. Для меня это сигнал, примем меры, чтобы никто из родителей больше не имел повода для жалоб.

Проявления социального неравенства в детсадах встречаются нередко.

Надо отдать должное тому, что в совершении педагогических ошибок зачастую виноваты сами родители. Многие ничего не жалеют, лишь бы их чадо было статуснее других. И на форумах, где обсуждают социальное неравенство в садиках, значительная часть родителей поддерживает формулу: не заплатил — сиди на стульчике.