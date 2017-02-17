На Компрессорном в доме три недели стоит пар и не работают лифты

Подъезд дома на улице Прибалтийской, 33 в Екатеринбурге выглядит так, будто горит, но на самом деле тут нужны не пожарные, а коммунальщики. Фото: Павел Ворожцов

Три недели жильцы дома №33 на улице Прибалтийской в Екатеринбурге вынуждены пробираться домой через клубы пара. Всё это время управляющая компания «Пионер», которая должна отвечать за обслуживание дома, не могла установить причину неполадок.

Состояние подъездов стремительно ухудшается, из-за переизбытка влажности сыплется штукатурка, перестали работать лифты. Дом девятиэтажный, и жителям, в число которых входят пенсионеры и мамы с колясками, не остаётся ничего другого, кроме как подниматься по лестнице. Ступени влажные, и велик риск поскользнуться. В подвале, откуда валит пар, уровень воды зашкаливает, туда не войти без болотных сапог.

На наш звонок в УК «Пионер» сначала заявили, что специалисты на место уже отправлены. А потом неожиданно ответили, что никаких заявлений от жильцов за период с 1 февраля и по текущий момент не поступало. Сами жильцы уверяют, что безустанно штурмуют офис «Пионера» на протяжении нескольких недель.

На следующий день после визита «ОГ» и звонков в управляющую компанию была назначена встреча с администрацией Октябрьского района, представителями УК «Пионер», водоканалом и теплосетью. Будем надеяться, что компетентные органы смогут разрешить проблему в кратчайшие сроки.