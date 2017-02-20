«По ночам на заводе тайно плавили свинец»

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Год экологии в России
Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.
- Опубликовано в №32 от 21.02.2017
В Екатеринбурге состоялся круглый стол с участием министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, надзорных ведомств и экологов предприятий. Отметим наиболее интересные фрагменты из прозвучавшего.
- На территории Свердловской области порядка 30 крупных предприятий — загрязнителей природы, которые дают 80 процентов всех выбросов и стоков. Из них 27 заключили с правительством области так называемые экологические соглашения, согласно которым они обязуются модернизировать оборудование и уменьшать вредные выбросы, проводить природоохранные мероприятия, например, зарыбление водоёмов и посадку деревьев в промзонах, заниматься рекреацией и оздоровлением людей, сокращать санитарно-защитные зоны. В 2016 году на эти цели было потрачено 7,5 млрд рублей.
- До сих пор, даже к Году экологии, так и не разработано никакой федеральной программы по улучшению состояния экологии, она обсуждается на уровне отдельных проектов второй десяток лет. По сути, с накопленным экологическим ущербом от прежних госпредприятий местные власти заставляют бороться уже частные предприятия. Закон позволяет предоставлять налоговые преференции передовикам борьбы за чистоту, но на практике это почти не происходит.
- Департамент Росприроднадзора по УрФО провёл в 2016 году 870 проверок на промпредприятиях, в позапрошлом году их было 356. Нарушений выявлено единицы. Бывали и редкие случаи. Например, в Дегтярске жители жаловались на литейный завод, где плавили свинец. На заводе отнекивались и тайно плавили металл по ночам. Наш минприроды прав на проверку предприятий не имеет, это дело надзорных органов. Но тут были конкретное заявление и поручение прокуратуры. Нагрянули ночью — так и есть, плавят. Идёт разбирательство.
- Выявление, учёт и уничтожение незаконных свалок идёт в области с 2011 года. Обнаружено за всё это время 3 700 несанкционированных залежей мусора. Половина свалок ликвидированы.
- Самый крупный загрязнитель атмосферы в области — Рефтинская ГРЭС (20 процентов от общего количества выбросов). По соглашению с правительством области здесь на модернизацию производства в экологических целях с 2011 по 2015 год израсходовано 12 млрд рублей, и выбросы стали сокращаться: 2014 год — 314 тысяч тонн, 2015 год — 281 тысяча тонн. К 2023 году планируется уменьшить выбросы в атмосферу на 17 процентов, сточные воды — на 65 процентов.
- Стал меняться выжженный пейзаж вокруг Среднеуральского медеплавильного завода. Здесь израсходовали 12 млрд рублей на реконструкцию химико-металлургического комплекса, и выбросы сократились на 91 процент.