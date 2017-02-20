Областная газета
Общество 20 февраля 2017, 18:55

В России признали документы ЛНР и ДНР

  • Опубликовано в №32 от 21.02.2017 

Дончане и луганчане могут на законных основаниях не только въезжать в Россию и выезжать из нее, но и поступать в российские вузы, вступать в брак на территории нашей страны и совершать сделки.

В субботу, 18 февраля, Президент Владимир Путин подписал Указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

— Мы руководствуемся исключительно гуманитарными соображениями, — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Эта мера возвращает жителям ДНР и ЛНР права, которые они потеряли в связи с тем, что Украина перестала выдавать и продлевать им документы. «Интерфакс» сообщает, что в Минобрнауки РФ заявили: российские вузы готовы принимать выпускников школ из этих республик без предоставления дополнительных документов — достаточно лишь сдать у нас ЕГЭ или внутренние испытания университета.

Признание документов ДНР и ЛНР позволяет жителям этих территорий совершать сделки и акты гражданского состояния. Например, на ребёнка со свидетельством о рождении, выданном в этих республиках, можно будет приобрести жильё на территории России. Граждане с паспортами ДНР и ЛНР получили право вступать в брак и регистрировать его на территории РФ. Действительными на территории России становятся и другие виды документов, которые сейчас выдаются дончанам и луганчанам: водительские удостоверения, а также любые документы об образовании и квалификации.

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