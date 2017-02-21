Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

— Невозможно все события того времени окрасить только тёмными красками. Народ не воспротивился перевороту, как называли октябрьские события в провинции, — значит, была потребность в переменах. Но беда революции 1917 года в том, что реформаторы решили менять — «До основанья! А затем…» — не только государственное устройство, но и общественные устои, традиции. Менять Человека. И страна не смогла оправиться от такого удара.

Человека насильственно лишили веры. Веками существовавшие духовные начала были разрушены. Уничтожались храмы — православные, мусульманские, иудейские. В застенок, а иногда и под расстрел попадали люди, отстаивавшие право на веру. В таком государстве естественным оказался террор. Можно говорить о миллионах погибших в застенках по политическим мотивам. Но нельзя забывать: люди нового государства написали четыре миллиона доносов на своих земляков, сограждан.

Началась сильнейшая ломка и культурных традиций. Особенностью искусства и культуры России, которая подарила миру непревзойдённых писателей, композиторов, художников, была серьёзная опора на народное творчество. Но после революции оно оказалось не просто невозможным, но в какой-то степени запрещённым.

Семья, которой для счастья хватало любви, поддержки, помощи близких, стала подвергаться серьёзной ломке…

Из всего этого надо извлекать уроки: реформируя государство, нельзя ломать человека.

Перемены, востребованные в начале 1990-х, тоже были необходимостью для общества. И общество им не сопротивлялось, пока… не началась новая ломка человека. Особым непониманием общество ответило на реформы образования. Из школьной литературы уходили писатели, которые были исконно российскими. Школьное сочинение, учившее думать, стало ненужным. ЕГЭ требовало одного — зубрёжки.

Никто не стал опираться на моральные, нравственные основы жизни общества и человека, всех заставили учить закон. Обвинение целого народа в правовом нигилизме сродни тому, что в столетней давности обвиняли в безграмотности, темноте верующего человека.

Нам есть откуда получать уроки — из нашего прошлого. Тогда тоже хотели как лучше. Очень не хочется, чтобы получилось как всегда. Если бы сегодня шли просто дискуссии, споры вокруг нашего будущего, это бы объединяло людей. Нет: на ведущих телеканалах нам показывают науку ненависти. Отвращение друг к другу — пример сегодняшней пропаганды. Причём примеры показывают не только те, кто случайно оказался у власти. Горько смотреть на тех, кто считает себя контролёром действий власти от имени народа.

С уважением отношусь к неравнодушным, любящим свой народ участникам разного рода преобразований. К сожалению, растолкав локтями всех, вперёд рвутся те, кто считает себя вершителями судеб. По какому праву? Немыслимо повторять горькие ошибки прошлого.