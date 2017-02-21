Спокойно, Альпы, я Суворов!

Сюжет «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно

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Неизвестные афоризмы и высказывания великого полководца, обнаруженные в Скипидарске на этой неделе.

Кто кого убил, тот того и победил!

С кем незнаком — в того тыкай штыком!

Сам похлебал — у товарища похлебай!

Сам погибай, а завещание составляй!

Сам погибай, лучше сам погибай!

Пуля — дура, дура, а своё дело знает!

Пуля дура, штык — Вассерман!

Штык молодец нарезать холодец!

Ядро не ведро, прилетит — не поймаешь!

Где пройдёт наш солдат, там спокойно дети спят!

Где пройдёт голова, там пройдёт и солдат!

Прошло у оленя — пройдёт и у солдата!

Перед государыней, как перед вошью — все равны!

Каждый солдат должен понимать свой командир!

И на старуху бывает желающий!

Всякий воин гауптвахты достоин!

За одного битого три года дают!

Мы русские, у нас штыки узкие — везде пройдут!

Мы русские, не то что некоторые!

Мы русские, и потому в субботу воюем!

Мы русские, и потому полезем через горы на лошадях, да ещё и с пушками!

Тяжело в походе, зато весь день на природе!

© 1800 А. В. Суворов