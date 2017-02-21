Спокойно, Альпы, я Суворов!

Сюжет
«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно
Эта субботняя рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один месяц. На радость читателям.
Неизвестные афоризмы и высказывания великого полководца, обнаруженные в Скипидарске на этой неделе.
- Кто кого убил, тот того и победил!
- С кем незнаком — в того тыкай штыком!
- Сам похлебал — у товарища похлебай!
- Сам погибай, а завещание составляй!
- Сам погибай, лучше сам погибай!
- Пуля — дура, дура, а своё дело знает!
- Пуля дура, штык — Вассерман!
- Штык молодец нарезать холодец!
- Ядро не ведро, прилетит — не поймаешь!
- Где пройдёт наш солдат, там спокойно дети спят!
- Где пройдёт голова, там пройдёт и солдат!
- Прошло у оленя — пройдёт и у солдата!
- Перед государыней, как перед вошью — все равны!
- Каждый солдат должен понимать свой командир!
- И на старуху бывает желающий!
- Всякий воин гауптвахты достоин!
- За одного битого три года дают!
- Мы русские, у нас штыки узкие — везде пройдут!
- Мы русские, не то что некоторые!
- Мы русские, и потому в субботу воюем!
- Мы русские, и потому полезем через горы на лошадях, да ещё и с пушками!
- Тяжело в походе, зато весь день на природе!
© 1800 А. В. Суворов
- Опубликовано в №33 от 22.02.2017