Нептун встретил тремя баллами и перебил на камбузе все тарелки

На таком противолодочном корабле служит Никита Сиботин. Уральцев отправляют на Северный флот второй год подряд. Фото: 21.by

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

Екатеринбуржец Никита Сиботин — кормилец семьи. Большой семьи-экипажа на малом противолодочном корабле «Брест» Северного флота. Для сослуживцев, можно сказать, он заменяет и маму, и бабушку — никто так вкусно не накормит борщом и фирменными макаронами по-флотски.

Никита уверен, что даже на суровой мужской кухне всегда есть место кулинарному подвигу.

— Я с раннего детства любил готовить. Первое блюдо, которое мне доверили ещё в шестилетнием возрасте, были пельмени. Оставили на кухне за главного и сказали: давай, командуй. Это, по-моему, самое семейное угощение, в котором процесс приготовления (если вся родня собирается за одним столом), даже приятней, чем результат. Конечно, продуктов для экзотических блюд, которые я мечтал приготовить, у нас не было, так что упражнялся на самом простом — супах, яичнице, макарошках…

— У тебя папа военный. Не отговаривал, когда ты выбрал кулинарный техникум?

— Нет. Он мне сказал: это твоя судьба, ты сам должен выбрать свой путь.

— И занесло тебя на флотский камбуз…

— Это и правда было неожиданно. Стою я на распределительном пункте в Егоршино, вызывают: «Сиботин! Поедешь на Северный флот». И я подумал: «Ничего себе, вот фортануло!» Это же настоящий корабль, море, мечта любого пацана… Четверо суток до Мурманска, потом в Североморск, а там снова распределение… И тут меня спустили с небес на землю. Не пустили по медпоказаниям, носовая перегородка искривлена… Оставили на суше, просидел два месяца в роте молодого пополнения, пока однажды старшему мичману не понадобился кок. «Это мой шанс!», — подумал я.

— Как тебя встретили на корабле?

— Сначала был удар. В прямом смысле. У меня рост — 1 метр 80 сантиметров, и первым делом, когда зашёл на корабль, больно ударился о плафон (смеётся). Не думал, что корабль такой маленький. Меня сразу взяли дублёром кока, и тогда я понял: здесь моя стихия. У нас очень дружный экипаж, это действительно одна большая семья, у каждого свои обязанности. Я должен был в первую очередь вкусно и сытно всех накормить.

А вот Нептун, когда я в первый раз выходил в море, встретил меня неласково — тремя баллами. У нас на камбузе всё летало — тарелки, вилки, бак с макаронами перевернулся… Весь пол в масле, и мы по нему, как балерины скачем, тарелки ловим. А макароны-то жалко… Пришлось импровизировать. В оставшиеся полбака добавили двойную порцию тушенки и ещё каких-то полуфабрикатов. Получились самые правильные макароны по-флотски. Ребята были довольны.

Фото из архива Никиты Сиботина.

— Кстати, некоторые женщины представляют, что моряки питаются исключительно макаронами по-флотски…

— И очень зря. Мы готовим и борщи, и харчо, и рыбу. Иногда по вечерам, когда все расходятся и остаётся вахта, меня просят приготовить что-нибудь вкусненькое — гренки, например, или картошку пожарить. А по праздникам мы готовим отбивные и даже торты. Делали недавно слоёный торт, пришлось задействовать всю команду коков. У нас ведь сливки порошкообразные, мы их сначала долго разводили, а потом в трёх восьмилитровых кастрюлях минут тридцать взбивали венчиками. Вручную. Миксера у нас нет, зато на мышцы не жалуемся.

Со сладким у нас на корабле порядок. Здесь сгущёнки столько, что на сотню тортов хватит. Но больше всего, наверное, фруктов не хватает. Вот по ним действительно в море успеваешь соскучиться.

— А вообще на обед ребята часто тебе жалуются? Мол, чего тушёнки пожалел?

— Бывает, но очень редко. У нас ответ короткий: «Не нравится — не ешь».

— Есть у тебя как у профессионала любимое блюдо?

— Я его ещё не нашёл. В техникуме нравилось готовить горячее, но это легче лёгкого. Нравится мне говядина веллингтон, с грибами. Минут 20 в духовке — самое то для розоватой прожарки медиум, пальчики оближешь. Из японской кухни готовлю димсамы — это закуска такая, вроде пельменей. А из итальянской — сырные супы, это просто мечта для тех, кто любит лёгкие первые блюда.

— Ты планируешь остаться на флоте или свяжешь свою жизнь с кулинарией?

— Буквально на днях подписал контракт — я теперь не просто кок, я рулевой, хотя с радостью готов помочь на кухне и делом, и советом. Но не стану скрывать, что на будущее у меня есть планы, связанные с кулинарией. Пока не буду о них рассказывать. Вдруг не сбудутся.

Кстати Простой и сытный мужской рецепт от настоящего кока «Берём говяжью печень, нарезаем ломтиками и на два часа замачиваем в воде, потом — в молоке. Ставим тушить на медленный огонь. Картошку нарезаем кубиками и закидываем в духовку. Лук и морковь обжариваем до полуготовности со специями и отправляем к картошке. И — внимание — добавляем к печени тушёнку. Всё перемешиваем и получаем удовольствие »