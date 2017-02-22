Не женское это дело — детей нянчить

По закону отпуск по уходу за ребёнком может взять не только мама, но и другие родственники. Например, бабушка, что в последнее время происходит часто. Но бывают совсем редкие исключения.Фото: из личного архива

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

По российскому законодательству право на отпуск по уходу за ребёнком имеет не только мама, но и другие родственники. Чаще всего заботу о внуках берёт на себя бабушка. А вот «декретные» папы и дедушки встречаются нечасто. Мы нашли и того, и другого.

Шалинский папа

Виталий Грибанов, 30-летний житель Шали, ухаживает за своим младшим сыном. Он без особого желания поддерживает беседу, когда с ним заводишь речь о его сегодняшнем статусе. И это ожидаемо. Мужик есть мужик. Не по себе ему. А всё от того, что в сельской местности на такое не то чтобы косо смотрят, но, скорее, — так не принято.

Шалинец Виталий Грибанов с детьми, отпуск по уходу он оформил на младшего. Фото: Дмитрий Сивков

Услышав несколько раз слово «декрет», Грибанов решает внести ясность:

— Я не в декрете, а в отпуске по уходу за ребёнком.

Для него это важно. К тому же верно как по форме, так и по сути: многие путают эти понятия (на декретный отпуск имеет право женщина-работник на последних месяцах беременности и в начальный период после рождения ребёнка). Сейчас Виталий получает порядка семи тысяч рублей в месяц. Также в селе многодетной семье идёт компенсация расходов на электроэнергию и дрова.

Будь у него возможность приносить домой достойную зарплату, он бы этим воспользовался. Вот только у «частника», где он последнее время работал, дела пошли неважно. Пришлось увольняться. С рабочими вакансиями в Шале негусто, тем более, что ни специального образования, ни какой-то толковой специальности Виталий не приобрёл. Когда младшему — уже третьему в семье — Савелию исполнилось полгода, они с женой Ольгой решили, что будет лучше, если она выйдет на работу (для посёлка зарплату продавца в сетевом алкомаркете можно назвать приемлемой), а он уйдёт в так называемый отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет.

К новому для себя положению Виталий привыкал непросто. В первое время уставал, выматывался почище, чем на всякой другой работе.

— Лучше весь день дрова колоть, чем сидеть с сыном, так поначалу казалось, — делится хозяин дома. — Сейчас уже попривык. Считай, четыре месяца домовничаю.

Старшие дети — десятилетний Данила и шестилетняя Вика помогают водиться, опять же мама не за тридевять земель убывает и трудится по графику «два дня через два». Она, кстати, до сих пор кормит грудью, и для этого приходится пару раз за день отлучаться с работы, которая находится неподалёку.

— Сразу видно, что женщина дома, — начинаю расхваливать хозяйку, заметив на столе тарелку со стопкой блинов.

— Не-е, — комплимент хозяйкой не принимается. — Тесто — это не моё. Тут папа с сыном расстарались.

Вообще психологи считают, что до трёх лет ребёнок должен иметь тесный контакт с мамой, ведь в этот период он ощущает себя с ней единым целым. Обделённые этим дети вырастают застенчивыми, закрытыми, пассивными. Но сразу видно, что Савелий не из таких. Едва за разговорами оставили его без присмотра, как он уже загнал в угол и перевёл в партер кошку Василису. За исходом борьбы с тревогой наблюдает из клетки пара волнистых попугайчиков.

Тут настаёт черёд папы. Звучит команда: «Брейк!», кошка избавлена, довольный сынуля оказывается на больших и сильных руках.

— Вот так целый день. Только проснулся, и начались заботы. Глаз да глаз за ним теперь. Раньше-то, пока не ползал, проще было…

Бисертский дедушка

Дедушка «в декрете» — явление ещё более редкое, чем папа. Врач с 30-летним стажем из Бисерти Анатолий Васильевич Перепёлкин взял отпуск по уходу за ребёнком, когда младшему внуку исполнилось 3 месяца.

Врач Анатолий Перепёлкин из Бисерти и его внук. Фото: из личного архива Анатолия Перепёлкина

— Такое решение мы приняли на семейном совете, — говорит он. — Моя дочь, тоже медицинский работник, попросилась выйти на работу, чтобы не потерять навыки. Она вышла из декрета в больницу, а я — наоборот. Кроме того, у меня получалась несколько большая сумма выплат, чем у дочери с небольшим стажем, — около 18 тысяч рублей в месяц.

Когда Анатолий Васильевич, заведующий терапевтическим отделением, пришёл в отдел кадров с заявлением, коллеги, впервые столкнувшись с таким случаем, очень удивились.

— Меня спросили: почему — вы, а не, скажем, бабушка? Но мне бабушку стало жалко… И хотя она тоже доктор и умеет ладить с детьми, мне проще. Я вообще считаю, что женщине в физическом плане тяжелее с малышами, чем мужчине. Ребёнка нужно поднять, поносить, убаюкать, успокоить, помыть, покормить… Это ж сколько сил надо?

К дедушкиным заботам Анатолий Васильевич подошёл со всей ответственностью: он сам готовил смеси, по графику вводил прикорм и, кстати, не покупал при этом магазинных баночек.

— Только свежие овощи — тыкву, брокколи или цветную капусту, мясо — индейку или курицу, всё это варил и готовил пюре. Магазину я не очень доверяю, предпочитаю сам готовить детское питание.

Самое приятное в отпуске по уходу за внуком — наблюдать, как малыш развивается на глазах, а этим не каждый дедушка может похвастаться.

— Я рассказывал дочери, как внук первый раз ползать начал, как вставать научился, новые игрушки осваивал. А она приносила новости из больницы, так что я был в курсе всех дел.

Не так давно дедушка вышел на пенсию и передал подросшего внука маме, а она приняла эстафету по уходу за ребёнком. Теперь они видятся не так часто, как хотелось бы.

— Два года ему, самостоятельный уже, — вздыхает Анатолий Васильевич. — Теперь мы с ним чаще по Скайпу разговариваем. Скоро, наверное, он меня будет учить компьютерным премудростям…