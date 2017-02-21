Областная газета
Общество 21 февраля 2017, 20:45

Памятные даты ООН дискриминируют мужчин?

Этим фото на сайте ООН проиллюстрирована статья про Международный день женщин и девочек в науке. Фото: www.un.org

Сюжет

Семья
В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.



Иной раз поисковые системы возьмут да подбросят какую-нибудь забавную вещь. Например, список памятных дат ООН, утверждённых резолюциями Генеральной Ассамблеи. Даты важные, спору нет. Но… почему там нет ничего про нас, мужчин?

Взять, к примеру, Международный день женщин и девочек в науке. Почему именно так? В резолюции сказано — чтобы «обеспечить полноценный и равный доступ к сферам науки, техники и инноваций для женщин и девочек всех возрастов», поскольку их участие в этих сферах является необходимым условием гендерного равенства.

Ну, насчёт гендерного равенства они погорячились. В календаре ООН — с десяток дат, так или иначе связанных с женским полом:

  • всем известный Международный женский день
  • Международный день по искоренению акушерских свищей
  •  Международный день вдов
  • Международный день девочек
  • Международный день сельских женщин
  • Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
  • Международный день Матери-Земли (которая тоже, как видите, женского пола)
  • Недавно отмечался международный день (ужас-то какой!) — нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах…

Кстати, кроме памятных дней, есть ещё и памятные недели, тематические годы, и даже десятилетия. Например, есть Неделя грудного вскармливания. Или вот, к примеру, 1975 год был объявлен Международным женским годом, а мужского вообще не было.

Возникает резонный вопрос: почему нет ни одной «персональной» даты для мужчин и мальчиков? Куда нам приткнуться? Ко дню семей? Но не все женаты. День родителей? Но не все отцы. Или наш праздник — это День биологического разнообразия?.. Можно, конечно, скооперироваться в День дружбы или День туризма и отметить как полагается, но всё не то, не наше (к счастью, в России у нас есть свой мужской праздник).

Вот вам и гендерное равенство. Не сказал бы, что моментально вскипело чувство глубокой обиды, но осадочек остался. Получается, что ООН, которая декларирует борьбу с любыми видами дискриминации, сама инициирует повышенное внимание к женским проблемам, напрочь игнорируя мужчин. Кстати, говорят, в западных странах, если вы имели неосторожность в дверях пропустить женщину вперёд — следующая встреча с ней может состояться в суде (вы намекнули на слабость женского пола).

Впрочем, есть в этом календаре два замечательных дня, в которые можно заявить о себе: Всемирный день социальной справедливости и день «Ноль дискриминации», который в ООН отметят 1 марта. Мы свои предложения им уже отправили.

Другие интересные международные дни ООН

  • День счастья
  • День тунца
  • День астероида
  • День туалета
  • День распространения информации о борьбе с цунами
  • День йоги
  • День моряка
  • День продовольствия
  • День мигранта
  • День индустриализации Африки
  • Опубликовано в №33 от 22.02.2017
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