На Эльмаше в Екатеринбурге обрушившимся снегом завалило коляску с ребёнком

В результате схода снега с крыши дома № 5 на улице Баумана в Екатеринбурге серьёзно пострадал маленький ребёнок. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, женщина с коляской находилась возле дома, когда на коляску обрушилась снежно-ледяная масса. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован в больницу. В рамках начавшейся проверки уже установлена организация, обслуживающая указанный дом, её сотрудники будут опрошены в самое ближайшее время. Кроме того, предстоит установить, на самом ли деле обрушение произошло с крыши, либо с козырька одного из балконов дома. Также следователям пока неясен характер полученных малышом травм и степень их тяжести.

Расчленителя из Нижнего Тагила "раскололи" после проверки на полиграфе. В Нижнем Тагиле завершено расследование в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, преступление было совершено в апреле прошлого года. По версии следователей, мужчина вместе со своим 29-летним знакомым распивал спиртное в принадлежащей ему квартире в доме по улице Жуковского. В ходе застолья мужчины поругались и злоумышленник схватился за нож. От полученного ранения гость скончался, а хозяин жилища решил скрыть факт преступления, избавившись от трупа. Тело он расчленил, а затем сбросил с моста на улице Ермака в реку Тагил. Погибшего искали с апреля по июнь, пока в пойме Тагила случайно не была обнаружена кисть руки пропавшего. После серии экспертиз было установлено, что найдены останки именно этого гражданина. Подозреваемому было предложено пройти психофизиологическое исследование на полиграфе. В ходе данной процедуры у мужчины были выявлены реакции, свидетельствующие о его причастности к убийству. В ходе тщательного обыска, проведенного в квартире злоумышленника, были обнаружены следы крови и одежда потерпевшего. Расчленитель сознался в содеянном, материалы дела переданы в суд.

Уроженец Зауралья возил по Екатеринбургу 1,5 кг "синтетики".Полиция Екатеринбурга задержала возле торгового центра на улице Черняховского 30-летнего уроженца Курганской области. Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, внимание наряда ППС привлекла автомашина «Лада-Веста», стоявшая на значительном отдалении от большинства других транспортных средств. Экипаж принял решение проверить подозрительную машину. В салоне на заднем пассажирском сидении находился мужчина, который сообщил патрульным, что ожидает возвращения супруги из магазина. Рядом с гражданином находилось несколько десятков полиэтиленовых пакетиков с неизвестным кристаллообразным веществом и электронные весы. Проведенным исследованием было установлено, что это синтетическое наркотическое средство метилэфидрон общей массой более полутора килограмм. Мужчина не стал отрицать, что наркотики принадлежат ему. В отношении подозреваемого полицией возбуждено и расследуется уголовное дело. До решения суда мужчина будет находиться под стражей.