Печем блины на Масленицу по лучшим рецептам уральских мастериц

Жена генконсула Болгарии Илона Петкова с сыном учатся фаршировать и украшать блинчики в техникуме «Кулинар». Фото: Павел Ворожцов

Масленичная неделя на Среднем Урале набирает силу. Лучшими рецептами блинов с «ОГ» поделились сотрудницы техникума индустрии питания и услуг «Кулинар». Они устроили 21 февраля настоящий гастрономический праздник и провели мастер-класс по приготовлению любимого уральцами блюда.

Директор техникума «Кулинар» Феликс Исламгалиев угощает иностранных гостей — Рафаэля и Тому Гонсалес. Фото: Павел Ворожцов.

На праздник в учебное заведение пригласили иностранных гостей - представителя генерального консульства США в Екатеринбурге Рафаэля Гонсалеса с супругой и жену генконсула Болгарии Илону Петкову с сыном. Гостей проводили на кухню, где познакомили с традициями празднования Масленицы и предложили самим встать за плиту.

В огромной кухне сотрудницы колледжа — в белоснежных фартуках — колдуют над плитами. В кухне жар, а сразу на нескольких сковородках пекутся блины. В процессе готовки мастерицы делятся секретами гастрономическими секретами. Оказывается, блины и блинчики — это разные вещи.

Блинчики отличаются от блинов размерами и толщиной. Фото: Павел Ворожцов.

- Блинчики — большие и тонкие. И пекутся они из бездрожжевого пресного теста. Считается, что чем тоньше блинчик, тем выше класс. А вот блины — маленькие и аккуратные - готовятся из дрожжевого теста», - говорит Надежда Чукавина, преподаватель спецдисциплин.

По словам, мастерицы, учащимся колледжа больше нравятся блинчики — и готовить, и угощаться. Дрожжевые блины, стоит признать, и правда на любителя: по вкусу они чем-то похожи на традиционные оладьи.

Ученицы техникума с легкостью пекут блины. Фото: Павел Ворожцов.

Первой в готовке свои силы пробует Илона Петкова. Она ловко наливает тесто в сковородку, переворачивает поджарившийся блинчик — и готово! Блинчик у Илоны получается практически идеальный.

Жена генконсула Болгарии Илона Петкова колдует над плитой. Фото: Павел Ворожцов.

- Ставлю вам пятерку с ма-а-аленьким минусом, - смеясь, выносит вердикт Надежда Чукавина.

Вторыми на старт выходят Тома и Рафаэль Гонсалес. Девушка старательно разливает тесто и внимательно следит за тем, чтобы блинчик не пригорел. Блинчик у Томы немного рвется, и сотрудницы колледжа подбадривают растерявшуюся девушку.

Рафаэль Гонсалес постигает азы «блинопечения». Фото: Павел Ворожцов.

- Первый блин — всегда комом, - улыбается Татьяна Ворончихина, мастер производственного обучения.

По словам мастерицы, научиться печь блины может каждый — было бы желание. Просто практиковаться надо чаще. И Масленица — лучший для того повод.

Красивый способ «подвязать» блин - с помощью сыра сулугуни. Фото: Павел Ворожцов

- У всех блинчики разные, поскольку каждая хозяйка добавляет что-то от себя. Я, например, блины завариваю. По какому бы рецепту ни готовила, всегда добавляю в тесто кипяток — и быстро-быстро размешиваю. Кипяток можно как в жидкую основу влить, до муки, так и сначала замесить тесто, а уже потом — заварить кипятком. Пропорции - 350 мл молока и 150 мл кипятка. Блинчики тогда получаются более нежные, - делится секретом Татьяна Ворончихина.

Лучшие рецепты блинчиков и блинов от техникума «Кулинар»

Блинчики ажурные

Ингредиенты:

500 мл молока

2 яйца

1 стакан муки с горочкой

5 ст. л. растительного масла в тесто + для жарки блинов

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соды без горки

1 ч. л. лимона/уксус для гашения соды

Яйца разбить в глубокую миску, слегка взбить вилкой или венчиком, добавив немного сахара. Влить к яичной массе молоко и масло, снова взбить до однородности. Всыпать к жидкой массе просеянную муку, замесить тесто без комочков, добавить гашеную соду, перемешать.

Сильно раскалить сковороду, смазать маслом, вылить немного теста, распределить его равномерно по сковороде, жарить блин обычным способом с двух сторон на среднем огне до зарумянивания.

Смазывать сковороду маслом перед каждым блином.

Какая Масленица без самовара и блинов с икрой! Фото: Павел Ворожцов

«Блинчики с томатом»

Оригинальный рецепт, по которому блины получаются необычного оранжевого цвета, и являются очень сытным блюдом, особенно если завернуть в них начинку из мяса (отварное мясо или печень прокручиваем на мясорубке и смешиваем с обжаренным луком и морковкой).

Ингредиенты:

мука — 1 ст.

томатный сок — 1 ст.

молоко — 1 ст.

яйца — 2 шт.

сахар — 1 ст. л.

соль — 1/2 ст. л.

растительное масло — для смазывания сковороды

зеленый лук — по желанию

Учащиеся техникума «Кулинар» приготовили из блинов множество удивительных блюд. Фото: Павел Ворожцов

«Блины с припеком»

Блины с припеком — необычные блины, а особенные. Это не тонкие блинчики, в которые без труда можно завернуть любой фарш. Напротив, в процессе приготовления выбранная начинка (припек) выкладывается на раскаленную сковородку и заливается достаточно толстым слоем теста, в результате чего получаются пышные блинные изделия.

Приятного аппетита!