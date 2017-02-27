У православных христиан начался Великий пост

В Прощеное воскресенье владыка Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, Екатеринбургская епархия. Фото: пресс-служба епархии

Сегодня, 27 февраля, для православных христиан начинается Великий пост, который продлится до 15 апреля. В течение 48 дней верующие будут воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения и вести глубокую духовную работу, чтобы 16 апреля отпраздновать Пасху – день воскресения Иисуса Христа.

В первые четыре дня в Екатеринбурге прочтут канон Андрея Критского

Вчера, 26 февраля, в 18:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил вечерню с чином прощения. С этой вечерни начинаются богослужения Великого поста.

В следующие четыре дня в храмах Екатеринбурга и Свердловской области будет читаться Великий покаянный канон Андрея Критского.

- Уральским православным христианам следует побывать в храме, когда читается канон преподобного Андрея Критского: на первой неделе по­ста вечером с понедельника по четверг, на пятой неделе вечером в среду.В пятницу пятой недели, 31 марта, необходимо посетить вечернее богослуже­ние с чтением акафиста Божией Матери. Особое внимание обычно уделяется богослужениям Страстной недели, начиная с вечера среды, - рассказали «ОГ» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В дни Великого поста Екатеринбургская епархия советует уральским православным христианам помогать всем искренне и бескорыстно, отказаться от шумных вечеринок и сквернословия, сохранять свою душу в мире и покое. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Расписание богослужений митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в уральской столице:

Кухня Великого поста

Великий пост составляет сорок дней и является образом сорокадневного поста Иисуса Христа в пустыне. Следующие восемь дней посвящены воспоминаниям о последних днях земной жизни, страданиях и смерти спасителя. В первый и предпоследний дни Великого поста рекомендуется воздержаться от приёмов пищи.

- Согласно церковному уставу, православным христианам запрещается в дни поста есть продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца, рыбу. С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится праздник, верующие не употребляют растительное масло. Рыба разрешается только на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) Вербное Воскресенье (9 апреля). Принимать пищу следует после захода солнца. Недопустимо употребление алкоголя, следует также воздержаться от курения, - рассказали «ОГ» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Кроме того, в дни Великого поста Екатеринбургская епархия советует уральским православным христианам помогать всем искренне и бескорыстно, отказаться от шумных вечеринок и сквернословия, сохранять свою душу в мире и покое.