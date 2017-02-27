Анна Кирьянова: «Я тоже сталкиваюсь с травлей в сети»

Психолог Анна Кирьянова. Фото: Filipp Borshch / facebook.com

Виртуальная зависимость стремительно растет среди жителей нашей страны. Согласно последним данным, каждый четвертый россиянин признается в чрезмерном увлечении Интернетом, а среди молодежи этот показатель еще выше. Социальные сети и другие виртуальные площадки настолько плотно вошли в жизнь людей, что стали для многих из них заменителем реальных будней.

Между тем, подобное размытие границ чревато серьезными психологическими проблемами. О том, какие опасности таит бездумное погружение в Интернет, мы говорим с психологом и писателем Анной Кирьяновой.

— Анна Валентиновна, смешение реальности и виртуальности — это действительно серьезная проблема?

— Деление на реальный и виртуальный мир уже давно не актуально. Мое мнение — нет никаких двух миров, есть только реальный. За тем, другим, компьютером сидит точно такой же человек, как и вы, и его действия могут представлять угрозу совершенно реальную. Сегодня большая часть общения происходит в сети. Даже по телефону мы разговариваем все реже и реже.

Едва ли не каждый человек сталкивался с травлей в сети, особенно это касается тех, чьи имена на слуху. И я — не исключение. Выкладываешь в соцсети фотографии, добрые посты, а находишь под ними ядовитые, ничем не обоснованные, комментарии.

— Выходит, уже впору писать правила безопасности поведения в соцсетях — наподобие правил дорожного движения?

— Агрессия в соцсетях и на других популярных сайтах порой действительно зашкаливает. Если раньше это была проблема подросткового общения, которые склонны травить и унижать друг друга, то сегодня данная тема затронула все взрослое население, которое открыло аккаунты в соцсетях. Под невинной фотографией или жизненным размышлением может ни с того ни с сего появиться ужасный комментарий. И это еще ерунда — комментарий можно удалить, а того, кто его написал, заблокировать. Опаснее другое — сознательная травля превратилось в тенденцию. Для тех, кто злобу и ненависть делают своим кредо, даже появилось своё определение — хейтеры (от англ. hate — ненависть). В обычной жизни это злобные, но ничем не примечательные люди, а вот в соцсетях они отрываются по полной.

— Как это проявляется?

— В Америке был случай, когда у супружеской пары пропала девочка. Они не стали удалять ее аккаунт в соцсети в надежде на то, что появится какая-нибудь информация. Однако вместо этого на странице начали множиться злые пожелания и обвинения родителей в гибели ребенка. «Мстителем» оказалась 40-летняя женщина, друг семьи… Или другой пример — уже в нашей стране. Школьница начала ежедневно получать оскорбления и угрозы через свой аккаунт. Как выяснилось, травлю организовала мама одной из ее одноклассниц.

— Чем подобные гонения чреваты для человека?

— Мозг не отличает вербальное нападение от фактического. В результате оскорблений вырабатываются гормоны стресса, выбрасывается адреналин и даже травмируются внутренние органы. Фактически происходит то же самое, как если бы человека побили.

— Может быть, «жители» Рунета сами провоцируют своих обидчиков на гадости?

— По статистике в мире ежедневно происходят убийства из-за соцсетей, и причин этому — масса. Психологи нередко советуют — не пишите ничего провокационного, не вступайте в дискуссии. Но это огромное заблуждение! Подросток или взрослый человек может ничего не написать, но стать объектом нападения. Когда психолог начинает говорить, что опасаться виртуального противника не стоит или что в случившемся виноваты вы сами, скорее всего, вы столкнулись с непрофессионалом, не понимающим специфику интернет-общения.

— В зоне повышенного риска, я так понимаю, находятся дети?

— Чаще всего меня беспокоят подростки, ведь среди них — наибольшее количество депрессий после травли в сети. А потому родителям надо внимательнее относиться к жалобам детей и ни в коем случае не отмахиваться от них. Вас бы встревожило, если бы вы нашли письмо с угрозами в почтовом ящике? Конечно! Здесь то же самое. Если кто-то умышленно начал преследовать вас или вашего ребенка, ждать, что он отвяжется, не стоит. Следует обращаться в органы. При желании найти негодяя не так уж сложно.

— Виртуальные знакомства также могут обернуться неприятностями?

— Женщины ищут любовь, в том числе, и в Интернете, и в этом нет ничего ужасного. Однако бездумные поиски могут быть чреваты. Казалось бы, вот он — тот, кого ждали всю жизнь: он всё понимает, любит всё то же самое, что и вы, и ничего не просит взамен. Очень быстро незнакомец становится важнее и интереснее тех, кого вы знаете давно и хорошо. Увы, но, скорее всего, вы стали жертвой «злокачественных нарциссов». Эти люди — своеобразные вампиры, которые вымещают свои комплексы на других, влюбляя в себя, получая власть над душой другого человека, а потом — безжалостно бросая. Такой вариант агрессии называется обволакивающей, скрытой. Это очень опасно, когда человека сознательно делают зависимым от себя, а потом жестоко бросают, еще и унизив при этом.

— Виртуальное общение привязывает настолько сильно?

— Переписка может привести к почти наркотической зависимости. Нет письма — трагедия! Человек места себе не находит, ему физически плохо. Более того, из-за виртуальных увлечений всё чаще происходят разводы: семью и близких людей меняют на такие вот порождения воображения. Я считаю, виртуальные знакомства — отличный способ найти «своего человека». Только надо как можно быстрее встретиться в реальном мире, где мы и живем. Только здесь мы можем быть счастливы.