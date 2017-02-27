Уральский астроном участвовал в открытии семи земплеподобных планет

Артём Бурданов, астроном, во время работы на Коуровской обсерватории сделал расчёты, которые помогли открыть семь землеподобных планет за 39 световых лет от Земли. Фото: vk.com

Учёный Артём Бурданов, работавший на Коуровской обсерватории Уральского федерального университета, помог NASA обнаружить сразу несколько небесных тел, похожих на Землю.

Три из них находятся в так называемой «обитаемой зоне» — таком удалении от своей звезды, при котором температура на поверхности пригодна для органической жизни. При этом все семь планет, сообщает научный журнал Nature, схожи по размеру с Землёй — их радиус 0,7 до 1,08 радиуса нашей планеты, а масса — от 0,41 до 1,38. Сказать, как именно выглядят вновь открытые экзопланеты, пока невозможно: есть лишь предположения, основанные на расчётах учёных. Плотность планет равна земной или чуть ниже нее, а это свидетельствует об их каменистой природе либо же о том, что они являются планетами-океанами. Именно расчёты свердловчанина Артёма Бурданова позволили сделать подобный вывод — это единственный россиянин из международной группы учёных в составе 22 человек, которым принадлежит авторство сенсационного астрономического открытия.

— Использовались мои научные исследования, которые я вёл на Коуровской обсерватории больше года назад, — рассказал «ОГ» Бурданов. Предположение о существовании звёздной системы с семью планетами астрономы сделали ещё раньше.

— Предположить наличие у звезды планеты, подобной Земле, можно даже без сложных расчётов и глубоких наблюдений, — поясняет инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. — Это способны и любители без специальных телескопов — на основании наблюдений, когда фиксируют, что свет звезды с определённой периодичностью меркнет. В этот момент при прохождении по звёздной орбите её закрывает планета. Тем более, что сейчас созданы телескопы, которые экранируют свет звёзд. А вот для сбора доказательств этого требуется объединение усилий специалистов со всего света, когда используются факты, полученные на обсерваториях различных стран.

Семь обнаруженных экзопланет вращаются вокруг красного карлика TRAPPIST-1. По размеру она схожа с Юпитером, и Санакоев говорит, что вся система напоминает Юпитер с его спутниками: в сравнении с космическими масштабами она крохотная. TRAPPIST-1 находится на расстоянии 39 световых лет от Земли. Это неблизко. Для сравнения: в прошлом году астрономы Европейской Южной обсерватории открыли планету земного типа Проксима b в системе Альфа Центравра, до которой можно долететь всего за 20 земных лет.

Год на планетах системы TRAPPIST-1 длится всего от полутора дней до двух недель. Самая удалённая из них располагается примерно в четыре раза ближе к звезде, чем Меркурий подходит к Солнцу. Между тем учёные предполагают, что погода почти на всех планетах похожа на земную — средние температуры около нуля или 20–30 градусов мороза. Самые близкие к звезде более горячие — жара может достигать 100 градусов Цельсия. А вот у пятой по удалённости планеты климат совсем земной: достаточно мягкий и прохладный, считает астроном Эмори Трио из Кембриджа.

NASA объявило, что сейчас систему TRAPPIST-1 изучают с помощью космических телескопов Hubble, TRAPPIST и орбитального телескопа «Спитцер». Теперь ученые хотят узнать, есть ли на этих планетах атмосфера. Точный ответ астрономы узнают уже в ближайшие годы, а первые достоверные сведения по обитаемости могут быть получены в ближайшем десятилетии.